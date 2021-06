Sondaggi: Fratelli d’Italia supera la Lega e diventa il primo partito

Sondaggi, stavolta sugli allori c’è Fratelli d’Italia: mette la freccia, supera la Lega e diventa il primo partito italiano. Anche se qualcuno può pensare che questi rilevamenti siano “ballerini” come le opinioni dei virologi sul Covid, però fanno sempre notizia. Se non altro per ricordare che gli italiani alla politica e ai suoi leader guardano eccome.

A sostenere il sorpasso del partito di Giorgia Meloni sul Carroccio di Matteo Salvini è l’ultimo sondaggio di Monitor Italia. Realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, ha preso in esame le interviste effettuate il 25 giugno su un campione di mille casi. Un rilevamento che vede comunque le tre principali forze politiche italiane racchiuse in una forchetta di consensi minore di un punto e mezzo percentuale.

Secondo il sondaggio, FdI è salito infatti al 20,5% (+0,2 rispetto all’ultima settimana); la Lega di Matteo Salvini invece è scesa al 20,4% (-0,3). Seguono il Partito democratico al 19,1% (+0,2) e il Movimento 5 Stelle al 15,2% (-0,4). Forza Italia è al 9,3% (+0,1) e Azione al 3,2% (-0,1). Poi, sopra il 2% delle intenzioni di voto, troviamo solo Italia Viva, al 2,2 (+0,1).

Draghi leader tra i leader

Il premier resta il politico più apprezzato dagli italiani. Ma dietro di lui prosegue la crescita di Giorgia Meloni. I numeri del sondaggio danno Draghi al 62,3% del gradimento (+1,5 sull’ultima settimana) e Meloni è al 43,7 (+0,3). Poi troviamo Giuseppe Conte in leggera frenata al 37,8% (-0,1), mentre Salvini è fermo al 32,2%; Enrico Letta sale al 29,7% (+0,2), tallonato da Silvio Berlusconi al 29,4% (+0,2). Per il resto, il ministro della Salute Roberto Speranza è al 24,1% (+0,1); Emma Bonino (-0,3) e Carlo Calenda (-0,2) sono appaiati al 18,8% e Matteo Renzi resta a due cifre con il 10% (-0,1).

Governo e fiducia degli italiani

Nel frattempo, sempre secondo il rilevamento di Monitor Italia, continua a crescere la fiducia degli italiani nel Governo Draghi. Dopo una flessione nei mesi scorsi, con il punto più basso il 14 maggio (45,1%), nell’ultima settimana il trend positivo si è irrobustito (+1,4%), portando l’esecutivo al 53,1% del gradimento.