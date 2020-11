Sondaggi: Lega mai così giù dal 2018, ma il centrodestra…

Lega: sondaggi amari per Matteo Salvini. Il Carroccio è ai minimi nelle intenzioni di voto degli italiani degli ultimi due anni, per la precisione dalla fine di maggio 2018. E se la Lega resta il primo partito italiano, oggi gravita al di sotto del 24% (23,8).

A certificare questo trend, il rilevamento della media settimanale di Termometro Politico tra il 25 e il 31 ottobre, che considera i sondaggi di Quorum, SWG, Euromedia Research, Ixé, Emg, Demos&pi. e di Tecné.

Pd stabile

Seconda piazza nelle preferenze degli elettori per il Partito democratico. Con la compagine guidata da Nicola Zingaretti che si mantiene stabile 20,7% e ormai “vede” il Carroccio che dopo l’ultimo calo ha soltanto 3,1 punti di vantaggio.

Meloni accelera

Se la Lega di Salvini perde colpi, a tenere alto il consenso nel centrodestra è Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni oggi vale il 16,3% delle intenzioni di voto, allungando sul Movimento 5 Stelle (15,3%). E Forza Italia? Il partito di Silvio Berlusconi nei singoli sondaggi si muove in una forchetta che va dal 7,6% di Tecné al 5,5 di Euromedia. E alla fine si attesta a un 6,8% medio dei consensi.

La banda del 3%

Per il resto, non decolla Italia Viva, che vale il 3,3%. Il partito di Matteo Renzi è seguito da Sinistra/Liberi e Uguali al 3,1% che a sua volta fa leggermente meglio di Azione, guidata da Carlo Calenda (3%). Tutte le altre formazioni politiche, sempre in media, restano invece al di sotto del 2%.

Coalizioni a confronto

In complesso, il centrodestra, conteggiando le intenzioni di voto di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia e delle altre formazioni che lo sostengono, oggi ha il consenso del 47,3% degli italiani. Mentre l’insieme delle formazioni politiche del centrosinistra vale il 33,1% e i 5 Stelle come abbiamo visto sono al 15,3%.

Conte insegue

Infine, sempre secondo Termometro Politico, l’area delle forze politiche che sostiene il Governo di Giuseppe Conte oggi è al 42,4%, e quindi ha un consenso di quasi 5 punti in meno dell’opposizione di centrodestra (-4,9%).