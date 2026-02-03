Tutti “Sulla Strada Giusta”: oltre 400 studenti al Politeama di Piacenza per parlare di sicurezza stradale

“Sulla Strada Giusta”: sarà il Cinema Teatro Politeama di Piacenza ad ospitare, venerdì 6 febbraio, l’incontro con circa 450 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito della IV edizione del progetto promosso dall’Associazione Sonia Tosi e patrocinato dai principali enti istituzionali piacentini.

Non solo numeri

Si tratta di un appuntamento centrale di un percorso educativo che anche per l’anno scolastico 2025/2026 punta a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale, della responsabilità personale e delle conseguenze umane, sociali e giuridiche dei comportamenti a rischio alla guida; con particolare riferimento all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, sottolinea la nota degli organizzatori.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che dietro i numeri degli incidenti stradali si nascondono storie, famiglie e vite spezzate. I più recenti dati nazionali confermano come la fascia d’età 15–35 anni rappresenti ancora oggi una delle più colpite, con il cosiddetto fattore umano responsabile della maggior parte degli scontri: distrazione, velocità, violazione delle regole, guida in stato di alterazione.

I protagonisti

L’incontro del 6 febbraio rappresenta un momento forte e coinvolgente del percorso: la mattinata si aprirà alle 9 con i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente dell’Associazione Sonia Tosi Odv, Danilo Tosi, per poi entrare nel vivo con testimonianze dirette e interventi di alto valore educativo e scientifico, moderati da Rita Nigrelli di Radio Sound Piacenza 95.0.

Particolare rilievo avrà l’intervento del dottor Antonio Agosti, dirigente medico dell’Ausl di Piacenza, che affronterà il tema del consumo di alcol e sostanze tra i giovani e delle conseguenze immediate sulla guida.

Cuore dell’incontro sarà poi la rappresentazione di un processo penale per omicidio stradale, curata dalla Fondazione Forense Piacentina in collaborazione con la Camera Penale: un vero e proprio processo simulato, interpretato dagli studenti affiancati da professionisti del diritto, per far comprendere in modo concreto cosa accade dopo un incidente evitabile.

A completare la mattinata, l’intervento dell’imprenditore e comunicatore Nicola Bellotti, che guiderà i ragazzi nel comprendere come costruire una comunicazione efficace nella pubblicità sociale, in vista del concorso di idee che costituisce una delle fasi finali del progetto.

Un percorso educativo

“Sulla Strada Giusta” dunque non è solo un ciclo di incontri, ma un percorso educativo strutturato che coinvolge scuole, docenti, famiglie e istituzioni, con l’obiettivo di trasformare la sicurezza stradale da mero obbligo normativo a scelta consapevole e personale.

Il progetto si concluderà il 26 maggio 2026 con la premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti presso Palazzo Gotico, in prossimità della Giornata Europea della Sicurezza Stradale.

Nell’occasione, grazie al sostegno della Banca di Piacenza, verranno consegnati tre buoni premio del valore di 1.000 euro ciascuno agli Istituti scolastici di appartenenza degli studenti vincitori del concorso di idee, da destinare ad attività e strumenti per la sicurezza.

Un’iniziativa che ancora una volta mette al centro i giovani, chiamandoli non solo ad ascoltare, ma a riflettere, partecipare e prendere posizione, conclude la nota. Perché, come ricorda il messaggio del progetto, “molte tragedie non sono fatalità, ma eventi che possono essere evitati”.