“Sulla Strada Giusta”: arriva il gran finale del 4° concorso piacentino sulla sicurezza stradale

“Sulla Strada Giusta”: si terrà martedì 26 maggio la giornata conclusiva della 4ª edizione del progetto-concorso dedicato alla promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione stradale. Un’iniziativa dell’Associazione Sonia Tosi rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Piacenza e a tutta la cittadinanza.

Il programma

In Piazza Cavalli e Piazza Mercanti, dalle ore 9 alle 12 saranno presenti stand e spazi espositivi a cura di Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Aci, Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Croce Bianca, Fiab Piacenza, Progetto Vita, Unasca, Nrg Driving Simulation Center, Associazione Sonia Tosi e Fondazione Lhs.

Nel corso della mattinata cittadini e studenti potranno partecipare a dimostrazioni di primo soccorso; osservare da vicino i mezzi impiegati negli interventi in caso di collisioni stradali; ricevere materiale informativo e sperimentare simulatori di guida in grado di riprodurre gli effetti alterati causati dall’assunzione di alcool o droghe.

L’obiettivo dell’iniziativa, spiegano gli organizzatori, è sensibilizzare i partecipanti sui temi della responsabilità, della prevenzione e della sicurezza alla guida, promuovendo comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole della strada.

La premiazione

Presso il salone monumentale di Palazzo Gotico, alle 10 si terrà la premiazione delle classi partecipanti al concorso di idee “Sicurezza e Giustizia fuori dagli sche(R)mi”, dedicato alla realizzazione di reel e spot radiofonici sul tema della sicurezza stradale.

Grazie al contributo della Banca di Piacenza, saranno consegnati tre buoni del valore di 1.000 euro ciascuno agli istituti scolastici delle classi classificate ai primi tre posti, da destinare a progetti e strumenti legati alla sicurezza.

“Sulla Strada Giusta – Insieme per la Sicurezza Stradale”, conclude la nota, è un’importante occasione di incontro, formazione e sensibilizzazione per costruire insieme una cultura della sicurezza più consapevole e condivisa, nel ricordo di Sonia, Daniele e di tutte le vittime innocenti della violenza stradale.