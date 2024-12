Tagliaferri (FdI) eletto vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Giancarlo Tagliaferri è il nuovo vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia è stato eletto questa mattina assieme all’altra vicepresidente Barbara Lori (Partito democratico, Parma) dopo la nomina del nuovo presidente dell’Assemblea, Maurizio Fabbri (Pd, Bologna). A completare l’Ufficio di presidenza, nel ruolo di segretario sono stati eletti Paolo Trande (Avs, Modena) e Luca Pestelli (FdI, Forlì-Cesena). A due consigliere è stata affidata la carica di questore: Marcella Zappaterra (Pd, Ferrara) e Valentina Castaldini (Forza Italia, Bologna).

Al terzo mandato da consigliere regionale in Emilia-Romagna, nelle elezioni del mese scorso Tagliaferri è stato il recordman assoluto di preferenze nel collegio di Piacenza con 7.539 voti. “Sono onorato per l’incarico di vicepresidente che l’Assemblea legislativa ha inteso affidarmi in questa legislatura, segno che il lavoro svolto negli anni passati all’interno dell’Ufficio di presidenza della Regione è stato apprezzato”, commenta l’esponente di FdI in una nota.

“Come per il passato, sarà mia cura tenere ben distinti tra loro il profilo di consigliere regionale di opposizione con il ruolo istituzionale e di garanzia richiesto dalla carica di vicepresidente, ma ora, come per il recente passato, rimango fieramente legato al mio territorio per portare ai massimi vertici regionali e nazionali le problematiche di Piacenza e della sua provincia”, conclude Tagliaferri.