Gestione calore: il Tar respinge il ricorso di Renovit contro il Comune di Piacenza

Gestione calore: “I motivi di ricorso sono infondati e vanno respinti”. Si conclude così la sentenza dei giudici del Tar di Parma che erano chiamati ad esprimersi nel merito del ricorso proposto da Renovit Public Solutions Spa contro il Comune di Piacenza e nei confronti di Getec Italia Spa.

Nel ricorso, spiega una nota dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Pd Katia Tarasconi, la società Renovit chiedeva l’annullamento di due provvedimenti comunali riguardanti la proroga dell’appalto in corso per la gestione calore degli edifici comunali da parte di Getec. Proroga concessa in attesa della gara che porterà alla gestione unificata in Partenariato pubblico privato (Ppp) di una serie di servizi fondamentali per i cittadini e per il Comune (illuminazione pubblica, semafori, fibra ottica, reti digitali e investimenti in materia di “smart city”) con un notevole risparmio nei prossimi anni.

Nel dettaglio, il primo provvedimento di cui Renovit chiedeva l’annullamento era la determinazione dirigenziale numero 1343 del 14 maggio 2024, che aveva come oggetto il “Servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Piacenza, affidamento, tramite rinegoziazione contrattuale mediante proroga (…) alla società Getec Italia S.P.A (…) dal 16 maggio 2024 al 15 maggio 2027”.

Il secondo provvedimento oggetto del ricorso era la delibera di Giunta numero 61 del 2024, unicamente nella parte in cui demandava “al competente Dirigente del Settore Sviluppo del Patrimonio, in relazione al contratto d’appalto sulla gestione calore, attualmente in corso di esecuzione e in scadenza in data 30/04/2024, sussistendo il carattere di eccezionalità correlato alla fase di valutazione [delle proposte di Ppp ricevute], di procedere con una proroga del servizio in essere”.

Tuttavia, con riferimento a entrambi i provvedimenti comunali di cui Renovit chiedeva l’annullamento, conclude la nota di palazzo Mercanti, i giudici della Sezione di Parma del Tribunale amministrativo regionale – dopo aver già respinto la richiesta di sospensiva degli stessi provvedimenti – oggi si sono pronunciati “definitivamente”, rigettando il ricorso.