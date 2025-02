“Trump l’Europa e il ruolo dell’Italia”: il ministro Foti ne parla a Piacenza

“Trump, l’Europa e il ruolo dell’Italia”: si tratta senza dubbio di un tema politico tra i più caldi del momento sul piano internazionale. E per saperne di più, a Piacenza l’occasione è ghiotta. L’argomento infatti sarà affrontato dall’onorevole Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr. Al suo fianco, l’europarlamentare Stefano Cavedagna, componente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. L’appuntamento, organizzato dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, è sabato 22 febbraio alle ore 15,30 presso il Park Hotel (Strada Valnure 7).

“Il mondo è in fermento e sono in corso cambiamenti potenzialmente epocali. È compito della politica avere le idee chiare e darsi un orizzonte ambizioso, cercando di governare il cambiamento e non subirlo”, si legge nella nota degli organizzatori. L’incontro con il ministro Foti e l’onorevole Cavedagna “sarà l’occasione per approfondire le sfide geopolitiche attuali, il futuro delle relazioni transatlantiche e il posizionamento dell’Italia nell’ambito delle politiche europee e globali. Un’opportunità di confronto e riflessione per chiunque voglia conoscere meglio gli sviluppi politici internazionali”, conclude la nota del Coordinamento provinciale di FdI.