La presidente Valentina Suzzani “A tu per tu con Piacenza”: ecco gli obiettivi di Unicoop

Valentina Suzzani: la presidente di Unicoop nuova ospite di “A tu per tu con Piacenza”. Si parte dal New York Times del 1° febbraio scorso, che ha dedicato un servizio in prima pagina alla cooperativa sociale piacentina. Una realtà con un fatturato di 11 milioni di euro e 400 dipendenti, che opera (per scelta) solo entro i confini della provincia, offrendo servizi per anziani, bambini e disabili.

Nell’intervista di Giovanni Volpi, curata da Carlandrea Triscornia, la presidente Suzzani traccia un bilancio delle attività di Unicoop e disegna il futuro della principale cooperativa sociale di Piacenza, dalla svolta digitale ai nuovi progetti che stanno prendendo forma nella sede di piazza Cittadella.

“A tu per tu con Piacenza” è il video-format di Ilmiogiornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news, per raccontare i protagonisti della città e della provincia non solo ai piacentini.