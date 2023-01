Valeria Benaglia (Mood): unire le forze per il marketing territoriale di Piacenza

Valeria Benaglia: grande esperta di comunicazione, marketing ed eventi, la titolare dell’agenzia Mood, dalla terrazza del Grande Albergo Roma, ci spiega cosa serve a Piacenza per crescere. Prima di tutto, si deve lavorare sul marketing territoriale per promuovere la città e il suo territorio, evidenziando le sue bellezze artistiche e le sue eccellenze enogastronomiche. Campagne da lanciare fuori dai confini provinciali, per attirare nuovi visitatori dall’Italia e dall’estero, che l’esperta propone di creare con una squadra di professionisti, coinvolgendo le varie realtà di Piacenza. Nomi e cognomi che Valeria Benaglia svela nell’intervista di Mirella Molinari per Piacenzadiario.