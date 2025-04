Verso la Pasqua a Piacenza: le celebrazioni della Settimana Santa con il vescovo Cevolotto

Verso la Pasqua: ecco le celebrazioni nella Settimana Santa che saranno presiedute dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio.

Domenica delle Palme – 13 aprile

Cattedrale ore 11: questa festa segna l’inizio della celebrazione annuale della Settimana Santa, in cui la Chiesa ricorda gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo, fino alla Resurrezione della Domenica di Pasqua. In essa si narra l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, acclamato come un re.

Giovedì Santo – 17 aprile

Santa Messa del Crisma, Cattedrale ore 9,30: il Vescovo presiede la messa crismale – con il rinnovo delle promesse sacerdotali e la benedizione dell’olio degli infermi, dei catecumeni e del Crisma -, quale segno della stretta unione dei presbiteri e dei diaconi. Al termine, pranzo per sacerdoti e diaconi al Seminario vescovile.

“Tutti insieme – ha scritto in una lettera a sacerdoti e diaconi il vicario generale don Giuseppe Basini – potremo pregare per chi vive un anniversario particolare di ordinazione sacerdotale o diaconale e invocare il dono di nuove vocazioni al ministero ordinato. Ricorrendo quest’anno il quinto anniversario della pandemia da Covid-19, con affetto e gratitudine ricorderemo i sacerdoti deceduti in quel periodo”.

TRIDUO PASQUALE

Ha inizio con la messa nella Cena del Signore, il Triduo Pasquale, e ha il suo fulcro nella Veglia pasquale.

Giovedì Santo – 17 aprile

Santa Messa nella Cena del Signore, Cattedrale ore 20,30 con il rito della lavanda dei piedi e reposizione del Santissimo Sacramento. Con la messa celebrata nelle ore vespertine del Giovedì Santo, la Chiesa fa memoria di quell’ultima Cena durante la quale il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, amando fino alla fine i suoi che erano nel mondo, offrì a Dio Padre il suo Corpo e Sangue sotto le specie del pane e del vino; li diede agli apostoli in nutrimento e comandò loro e ai loro successori nel sacerdozio di farne l’offerta.

Venerdì Santo – 18 aprile

Alle ore 8,30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Celebrazione della Passione del Signore: Cattedrale ore 18, Si svolgono la liturgia della Parola, l’adorazione della Croce e la comunione eucaristica. La Chiesa, con la meditazione della Passione del suo Signore e Sposo e con l’adorazione della Croce, commemora la propria origine dal fianco trafitto di Cristo e intercede per la salvezza di tutto il mondo.

Via Crucis – basilica di San Francesco

Il vescovo presiede la Via Crucis. L’inizio sarà alle ore 20,30 nella basilica di San Francesco. Il percorso prevederà cinque soste esterne: San Donnino; Sant’Antonino; piazza Duomo; via del Consiglio (davanti al vecchio carcere); piazzetta Santa Maria; basilica di San Savino, dove è prevista la conclusione. Si mediteranno i testi contenuti nel sussidio “L’ora dell’amore” preparati dai detenuti della casa circondariale di Piacenza.

Sabato Santo – 19 aprile

Alle ore 8,30 in Cattedrale il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Veglia pasquale ore 21,30 in Cattedrale

Sono in programma il lucernario, la liturgia della Parola, la liturgia battesimale e la liturgia eucaristica. Per antica tradizione si celebra la veglia, commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto: è considerata la “madre di tutte le veglie”. In questa notte, infatti, la Chiesa rimane in attesa della Risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Con la Domenica di Pasqua inizia il “gioioso spazio” della Pentecoste in cui la Chiesa celebra la presenza del Risorto e l’effusione dello Spirito Santo.

Nella Veglia il Vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, prima comunione e confermazione) a nove catecumeni che hanno seguito il percorso di preparazione predisposto dal Servizio diocesano per il catecumenato. Saranno presenti per il rinnovo delle promesse battesimali gli appartenenti al Cammino neocatecumenale della quinta Comunità della parrocchia cittadina della SS.Trinità.

Domenica di Pasqua – 20 aprile

Alle ore 9 Messa di Pasqua al carcere delle Novate.

Messa del giorno, in Cattedrale ore 11: Il Vescovo celebra la messa e impartirà la benedizione papale con annessa l’indulgenza.

Secondi vespri e messa vespertina – Concattedrale di Bobbio ore 17,30. Il vescovo presiederà i secondi vespri solenni del giorno di Pasqua e celebrerà la messa vespertina del giorno di Pasqua.

Domenica 27 aprile

Festa della Madonna del Popolo, in Cattedrale ore 17: il Vescovo presiede la concelebrazione eucaristica; al termine, processione per le vie della città con la statua della Madonna del Popolo.