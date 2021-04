Water for Africa: l’idea di un piacentino per un salto di qualità

Water for Africa: l’acqua è preziosa dappertutto, ma scarseggia specialmente nel continente africano. Da qui nasce il progetto del piacentino Filippo Molinari per rendere disponibili risorse idriche potabili in chiave umanitaria e sostenibile alla popolazione, ma senza dimenticare che un progetto solidale ha sempre bisogno di altre risorse, quelle economiche, per svilupparsi. E quindi spazio anche al business che potrebbe andare a vantaggio delle comunità locali da coinvolgere nel progetto.

Tutti i particolari di questa iniziativa che guarda alla grande tradizione umanitaria piacentina, così come alle competenze tecniche del nostro territorio, Molinari li racconta a Piacenzadiario nell’intervista di Laura Parmeggiani.