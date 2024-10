Galleria Biffi Arte: Mulazzi presenta il suo libro sull’oggi e il domani della montagna piacentina

Montagna piacentina protagonista a Biffi Arte. L’appuntamento nella Galleria di via Chiapponi 39 è mercoledì 9 ottobre alle 18, con la presentazione del volume “L’Appennino resistente e i suoi protagonisti”, scritto da Filippo Mulazzi ed edito da Officine Gutenberg. Ne discuterà con l’autore, giornalista de IlPiacenza.it, Ippolito Negri, direttore del periodico L’Urtiga.

L’Appennino Piacentino – numeri alla mano – è una terra da qualche decennio contrassegnata purtroppo dallo spopolamento e dall’abbandono. Però ci sono anche migliaia di persone che ancora oggi vivono, lavorano e frequentano questo vasto territorio che abbraccia più vallate.

Il saggio di Mulazzi, uscito quest’estate, raccoglie circa settanta storie di uomini e donne che hanno scelto di rimanere in montagna, di tornare o di trasferirsi lì. Una carrellata di storie di persone comuni che credono ancora in un presente e in un futuro in Alta Valnure, Alta Valtrebbia, Valdaveto, Valboreca e Alta Valdarda.

Sono territori di una montagna da molti purtroppo considerata di serie “B”, povera dal punto di vista economico, ma ricca di esperienze di “resistenza”. Mulazzi, in un lungo reportage durato cinque anni, ha incontrato un centinaio di persone, di “resistenti” che offrono il loro contributo di impegno e idee per il futuro dell’Appennino Piacentino. Ne è uscito un libro corale, di tante voci appassionate legate dall’affetto per una terra purtroppo dimenticata dalle istituzioni.