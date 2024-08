Acqua sprecata: a Piacenza più di 22 litri ogni 100 non arrivano al rubinetto

Acqua sprecata: i dati sullo stato delle reti idriche italiane sono sconcertanti. E anche a Piacenza le cose non vanno benissimo. Partiamo però dal quadro nazionale, che evidenzia una situazione molto grave, a maggior ragione di fronte a cambiamenti climatici che fanno rima con siccità.

“In Italia ogni 100 litri di acqua immessa nella rete per usi civili ne arrivano all’utente poco meno di 58; gli altri 42 (pari a un valore assoluto di 3,4 miliardi di metri cubi) si perdono lungo la rete idrica che in molte parti del Paese è datata e in cattivo stato di salute”. Lo rivela la Cgia di Mestre, che ha stilato la graduatoria delle reti distributive dei capoluoghi italiani e su scala regionale in base ai dati Istat 2022 (clicca qui per vedere il report completo).

Da Potenza a Como

Le differenze a livello territoriale sono molto evidenti. In media nei capoluoghi italiani la dispersione idrica è del 35,2%. Ma nel Comune di Potenza, al primo posto di questa triste classifica, non arriva nei rubinetti delle abitazioni il 71% dell’acqua immessa in rete; a Chieti si tocca il 70,4%, a L’Aquila il 68,9% a Latina il 67,7% e a Cosenza il 66,5%. Se questo è il peggio, per contro a Milano le perdite idriche raggiungono comunque il 13,4%, a Pordenone il 12,1% a Monza l’11% e a Pavia il 9,4%; mentre Como, la città più virtuosa d’Italia, si ferma al 9,2%.

Emilia-Romagna virtuosa, ma…

La regione italiana con meno dispersione idrica è l’Emilia-Romagna, anche se c’è poco da stare allegri: in media non arriva a destinazione il 29,7% dell’acqua che entra in rete. Tra i capoluoghi di provincia, Parma è quello messo peggio: perde il 37,1%; poi troviamo Modena (35,7%), Ferrara (32%), Bologna e Forlì (24,8%), Reggio Emilia (23,5%), con Ravenna (20,8%), città più virtuosa su scala regionale.

E Piacenza?

Dall’immissione in rete, quasi un quarto dell’acqua a Piacenza non arriva al rubinetto. Secondo la Cgia, la dispersione idrica per uso civile è infatti al 22,4%, a pari merito con Rimini; mentre guardando ai dintorni lombardi, la città emiliana fa un po’ meglio rispetto a Cremona (23%) e a Lodi (22,9%).