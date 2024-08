Maltempo: il 18 agosto allerta arancione da Piacenza a Modena per forti temporali

Maltempo in arrivo da Piacenza a Modena. Un’allerta arancione per forti temporali è stata diramata dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna. L’allerta parte dalla mezzanotte e vale per l’intera giornata di domani, domenica 18 agosto.

Sono previsti forti rovesci, con possibili effetti e danni associati, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Allerta gialla invece per frane e piene dei corsi minori sempre in queste province e per temporali nel resto della regione.

I fenomeni temporaleschi di domani saranno particolarmente intensi sui rilievi centro-occidentali, con precipitazioni che potranno generare localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili ed innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.

Piacenza e provincia

L’allerta meteo per Piacenza e provincia evidenzia che il maltempo farà sentire i suoi effetti dal mattino: in pianura molto nuvoloso come sui rilievi con piogge e temporali; nel pomeriggio, in pianura nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi, sui rilievi invece nuvolosità variabile con rovesci sparsi; dalla sera in pianura temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, sui rilievi nuvolosità variabile.

Domani anche temperature in calo, con le minime del mattino comprese tra 17° sui rilievi e 22° in pianura; mentre le massime pomeridiane saranno comprese tra 20° sui rilievi e 24° in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 30 km/h (in pianura) e 39 km/h (sui rilievi).