Addio ad Alain Delon, se ne va una leggenda della storia del cinema

Alain Delon: addio a una leggenda della storia del cinema. L’attore è morto all’età di 88 anni. Ad annunciarlo i suoi tre figli all’Agenzia France Presse: “Alain Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, sono profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa del padre. È morto serenamente nella sua casa a Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia“, si legge nel comunicato stampa. La famiglia ha chiesto il “rispetto della privacy in questo momento doloroso”.

Successi e grandi amori

Famosissimo per ‘Rocco e i suoi fratelli’, ‘Il Gattopardo’ e tanti altri film di grande successo da ‘Borsalino’ a ‘I senza nome’, Alain Delon lascia dietro di sé una carriera eccezionale, ma anche una vita estremamente romantica, sottolinea l’Agenzia Dire. “Le sue storie d’amore innanzitutto hanno fatto fantasticare la stampa”, scrive Le Parisien. “Dal colpo di fulmine per Romy Schneider nel 1958 alla tenera complicità con Mireille Darc. Poi le sue passioni per Nathalie, Anne Parillaud, Rosalie van Breemen e perfino Dalida”. Altro capitolo della sua vita, il grande affetto che nutriva per i cani, tanto che Delon aveva chiesto di essere seppellito accanto ai suoi animali.

Icona di bellezza

Molto più che un attore, “Alain Delon è stato un mito, un’icona, un eroe francese il cui volto e nome hanno fatto il giro del mondo”, continua Le Parisien. “Una ‘bellezza del diavolo’ che, a 74 anni è diventata il volto di un marchio di profumi grazie a foto risalenti agli anni ’60. Come se, da allora, nessun altro volto avesse eguagliato questa perfezione, questa grazia felina e misteriosa. All’estero rimane senza dubbio una delle star francesi più famose”. Poi, “la sua reputazione di attore tempestoso, losco e capriccioso, i suoi litigi pubblicizzati con i figli Anthony e Alain-Fabien e le sue tonanti dichiarazioni hanno reso Alain Delon un personaggio affascinante, adorato e odiato“.

Il ballo è finito

Alain Delon “ha interpretato ruoli leggendari e ha fatto sognare il mondo, prestando il suo volto indimenticabile per stravolgere le nostre vite”, ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron, ricordando il grande attore. “Malinconico, popolare, segreto, era più di una star: era un monumento francese”.

Protagonista de ‘Il Gattopardo’ nel ruolo di Angelica, al fianco dell’attore francese che nel capolavoro di Luchino Visconti era Tancredi, Claudia Cardinale affida all’Ansa le sue dichiarazioni per la scomparsa di Alain Delon: “Mi chiedono parole, ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan… Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle… Per sempre tua, Angelica”.