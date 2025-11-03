Aurora Tila: l’ex fidanzato condannato a 17 anni per l’omicidio della 13enne

Aurora Tila: l’ex fidanzato della 13enne morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza, precipitata da un balcone al 7° piano di un condominio, è stato condannato a 17 anni di reclusione. L’imputato 16enne, che era con lei al momento della caduta, è stato ritenuto responsabile di omicidio volontario pluriaggravato. La sentenza di primo grado è stata emessa oggi dal giudice del Tribunale dei minori di Bologna. Il processo si è svolto con il rito abbreviato e l’apporto di alcuni periti.

Il pubblico ministero Simone Purgato aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi. La difesa aveva proposto l’assoluzione. Ettore Maini, avvocato dell’imputato, ha già dichiarato che ricorrerà in appello. Il suo assistito si è sempre professato innocente, sostenendo di aver presenziato al gesto di Aurora senza poter fare nulla. La famiglia della 13enne era rappresentata dagli avvocati Anna Ferraris e Mario Caccuri. “Sono soddisfatta per la condanna a 17 anni, anche se 20 erano meglio. Ma almeno giustizia è stata fatta. Io ho sempre creduto nella giustizia, dall’inizio”, ha detto Morena Corbellini, madre di Aurora, all’uscita dal Tribunale.

La ricostruzione del magistrato inquirente è stata dunque accolta dal giudice: il ragazzino avrebbe spinto Aurora dal balcone, colpendola alle mani per farla cadere. Una scena vista da alcuni testimoni la mattina del 25 ottobre dello scorso anno in via IV Novembre. La tesi della difesa dell’imputato era invece quella dell’incidente o di un gesto volontario della giovane. Il consulente della Procura per i minorenni ha sostenuto però che la morte della 13enne era incompatibile con un suicidio.

Dalle carte dell’accusa è emerso come Aurora, nelle settimane precedenti alla sua morte, volesse interrompere la relazione con quell’adolescente. Lui invece aveva continuato a perseguitarla con comportamenti violenti, fino a chiederle un ultimo appuntamento. A pesare sulla sentenza di condanna anche la testimonianza di un ex compagno di cella dell’imputato. Il 16enne gli avrebbe confessato di aver fatto precipitare Aurora Tila dal balcone.