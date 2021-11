Black Friday, tutti pronti all’affare: ecco le 6 regole per difendersi dalle truffe online

Black Friday: tutti pronti “all’affare”… ma occhio alle truffe. In rete la corsa sfrenata all’acquisto super conveniente è già cominciata. In attesa del vero ‘Black Friday’ in programma a livello globale il prossimo 26 novembre. In Italia, ci saranno circa 27 milioni di persone che approfitteranno dell’appuntamento per aggiudicarsi una lista infinita di prodotti; soprattutto in vista dei regali di Natale, sostiene U.Di.Con (L’Unione per la difesa dei consumatori). E in migliaia, anche in una provincia come quella di Piacenza, si preparano al gran giorno. Con il rischio, in questo turbinio di offerte e sconti commerciali online, di un calo di attenzione pur di aggiudicarsi quello che si desidera. Niente di più sbagliato, però. L’attenzione dev’essere – come sempre – massima, per evitare truffe e brutte sorprese.

Black Friday: le sei regole chiave

Ecco quindi il vademecum proposto da U.Di.Con Emilia-Romagna. Sei regole per procedere ai nostri acquisti con più tranquillità: