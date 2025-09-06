Borchia (Lega): gravi irregolarità a Piacenza, no al centro islamico di via Mascaretti

Paolo Borchia: il capo delegazione della Lega al Parlamento europeo “esprime la sua ferma contrarietà alla gestione del centro islamico di via Mascaretti a Piacenza”. E in una nota denuncia “le irregolarità nell’utilizzo dell’immobile che, come emerso da numerose segnalazioni, viene impiegato come luogo di culto in violazione delle normative urbanistiche vigenti”.

Per prima cosa, Borchia dà merito al capogruppo della Lega in Consiglio comunale Luca Zandonella “per il coraggio e la determinazione nel presentare un esposto (alla Prefettura di Piacenza, ndr) che ha portato alla luce le gravi irregolarità nella gestione del centro. Grazie al lavoro di Zandonella e alle segnalazioni dei piacentini, è stata evidenziata una situazione di palese abuso che non può essere ignorata. L’immobile di via Mascaretti viene utilizzato in modo difforme rispetto alla sua destinazione d’uso, creando disagi ai residenti e compromettendo la sicurezza e la quiete pubblica. Questo non è accettabile”.

Contro l’islamizzazione forzata