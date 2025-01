Cecilia Sala è libera e sta tornando in Italia con un volo dall’Iran

Cecilia Sala è libera: la giornalista sta tornando in Italia dall’Iran. L’annuncio è arrivato con una nota di Palazzo Chigi, rilanciata dalla premier Giorgia Meloni via social: “È in volo l’aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran (arrivo previsto a Roma Ciampino alle 16.15, ndr). Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”.

Da Tajani a Crosetto

“Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ripreso anche dall’Agenzia Dire.

“La liberazione di Cecilia Sala è il grande frutto di un lavoro di squadra fatto in silenzio, in prima persona da Giorgia Meloni, dai Servizi e da Alfredo Mantovano che ha seguito in prima persona tutta la vicenda. Una piccola grande vittoria del nostro Paese”, ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato dal Tg1.