Festa del Tricolore, la bandiera italiana compie 228 anni: gli omaggi di Mattarella, Meloni e de Pascale

Festa del Tricolore: la bandiera italiana compie 228 anni. Nasce infatti a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta “che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti”.

Mattarella: la nostra identità

“Celebriamo oggi il 228° anniversario dalla proclamazione del Primo Tricolore d’Italia, Bandiera che i Costituenti vollero come simbolo della Repubblica”, ha ricordato il capo dello Stato Sergio Mattarella. “La Bandiera è testimone che, di generazione in generazione, riassume la nostra identità di popolo, nel processo storico che ha portato al raggiungimento dello Stato unitario e, con la Liberazione, ai valori di libertà e democrazia, di pace e cooperazione, che sono il patrimonio irrinunciabile della nostra società, scolpiti nella nostra Carta Costituzionale”.

Il Tricolore, ha aggiunto il presidente della Repubblica, “evoca l’orgoglio delle virtù civiche proprie al sentirsi italiani, esprime al mondo i valori della nostra comunità, della nostra Patria. Ad esso ci rivolgiamo con rispetto e l’emozione di un popolo che si raccoglie e riconosce intorno ad esso. Viva il Tricolore, viva la Repubblica”.

Meloni: grandi valori

Anche la premier Giorgia Meloni ha ricordato l’anniversario della bandiera italiana con un messaggio postato sui social: “Amore per la Patria, memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà, speranza per un futuro da costruire insieme. Sono tutti valori incarnati dal nostro Tricolore, che celebriamo in particolar modo oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera”.

Per la presidente del Consiglio, il Tricolore è “Un ponte che unisce storia e futuro, tradizione e innovazione, le nostre radici con il nostro domani. Simbolo di una Nazione forte e unita che sta tornando a farsi valere nel mondo. Continuiamo insieme a portare alto il nostro vessillo verde, bianco e rosso. Con orgoglio, passione e determinazione. Viva il Tricolore, Viva l’Italia”.

De Pascale: legame fortissimo

Alla celebrazione tenuta a Reggio Emilia per la Festa del Tricolore è intervenuto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. La cerimonia si è tenuta al Teatro Valli con il sindaco Marco Massari e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni. Presenti anche Stefano Baldini, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene, e gli olimpionici Yassin Bouih e Ana Maria Vitelaru, con la giornalista Emanuela Audisio.

“Celebrare il tricolore rappresenta ogni anno un’emozione straordinaria e senza tempo. È un orgoglio per l’Emilia-Romagna essere i ‘custodi’ di un simbolo immortale che identifica l’Italia in tutto il mondo: la nostra bandiera incarna quei principi di libertà, democrazia e solidarietà dei quali abbiamo bisogno, oggi più di prima”.

Il legame “tra la nostra Regione e il Tricolore è fortissimo”, ha detto il governatore. “Per questo ci tengo a ringraziare la città di Reggio Emilia e le sue istituzioni che da sempre si adoperano affinché il Tricolore venga non solo custodito, ma valorizzato al meglio. Anche la scelta di coinvolgere in questa giornata di celebrazioni atleti, scrittori e artisti della contemporaneità, porta con sé la volontà di rendere sempre attuale il messaggio che da qui oggi vogliamo lanciare, in particolare rivolgendoci alle nuove generazioni”.

Secondo de Pascale, infatti, “raggiungere un pubblico sempre più vasto è fondamentale, perché gli ideali della Repubblica incarnati dalla nostra bandiera sono più che mai attuali: la libertà, l’uguaglianza, la possibilità per tutti di accedere ai diritti fondamentali su cui si basa la nostra società, come l’accesso alle cure e all’istruzione. La nostra Regione rilancia nuovamente il proprio impegno in questa direzione e per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno del contributo di tutti”.