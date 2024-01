A Cives si parla di energia e conflitti col direttore di Greenpeace Giuseppe Onufrio

Cives: il corso di formazione dell’Università Cattolica di Piacenza propone un tema di stretta attualità come la correlazione tra energia e conflitti. E lo fa con un interlocutore di vaglia. Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, sarà infatti ospite di Cives venerdì 19 gennaio alle 20.30 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Durante la serata, che aprirà la terza parte del corso di formazione “Nulla si crea”, il direttore di Greenpeace parlerà del ruolo delle risorse energetiche nelle dinamiche geopolitiche; delle sfide e delle difficoltà della transizione e dell’occasione del rinnovabile per la cooperazione internazionale.

Il curriculum

Ma chi è Giuseppe Onufrio? Laureato in fisica all’Università di Bologna, nella sua carriera si è occupato di analisi ambientale dei cicli energetici e tecnologici e di politiche energetiche. Attivista ambientalista dagli anni ’70, ha alternato l’attività di ricercatore con l’impegno per il Pianeta a tempo pieno; ha lavorato come ricercatore per enti pubblici e privati; è autore di diverse decine di pubblicazioni, fra articoli e contributi scientifici.

Dal 1998 al 2001 Onufrio è stato membro del Cda dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente (Anpa, oggi Ispra). Dal 2001 al 2006 è stato direttore scientifico dell’Istituto sviluppo sostenibile Italia. Dal 2006 collabora con Greenpeace Italia, prima come direttore delle campagne e, dal 2009, come direttore esecutivo.

Info e partner

L’incontro di venerdì 19 gennaio coinciderà con la prolusione dell’XI edizione del percorso di Mondialità Consapevole “Una scossa per il mondo. Percorsi e proposte per il futuro”. L’ingresso è gratuito: per prenotare un posto in sala o per ricevere informazioni scrivere a: daniela.guzzi@unicatt.it. (telefono 0523 599194).

ll calendario dei prossimi appuntamenti di Cives propone:

Venerdì 2 febbraio, ore 20: “Energia e sviluppo sostenibile” con Katiuscia Eroe , responsabile energia Legambiente nazionale;

, responsabile energia Legambiente nazionale; venerdì 16 febbraio, ore 20: “Geopolitica ed energia” con Francesco Sassi , ricercatore Rie (Ricerche industriali e energetiche);

, ricercatore Rie (Ricerche industriali e energetiche); venerdì 1° marzo, ore 20: Performance teojazz con Garlaschelli’s Band ;

; venerdì 8 marzo – ore 20: Incontro aperto al pubblico Assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas“.

Cives è un corso di formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, organizzato in collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio, il Laboratorio di Economia locale e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.