Criminalità: Piacenza peggiora e sale al 28° posto nazionale

Criminalità: in Italia e anche a Piacenza la situazione peggiora. Tanto che la provincia emiliana sale di 4 posizioni ed entra nelle prime 30 su scala nazionale per reati denunciati. Stiamo parlando della classifica elaborata da Il Sole-24 Ore sull’indice della criminalità, in base alle statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.

La top ten

In generale le attività criminali in Italia sono tornate a far registrare un aumento, con 2,34 milioni di reati “emersi” nel 2023 (+3,8% sul 2022; +1,7% sul 2019, anno pre-Covid). Ed è la prima volta dal 2013, sottolinea il report.

Il podio delle province dove s’è registrato il maggior numero di denunce ogni 100.000 abitanti vede ai primi posti Milano (7.093,9), Roma (6.071,3) e Firenze (6.053,8); a seguire, Rimini (6.002,8) in quarta posizione, poi Torino (5.685,1), Bologna (5.685,1) e Prato (4.887,9); completano la top ten, Imperia (4.838,5), Venezia (4.825,1) e Livorno (4.743,9).

In coda alla graduatoria troviamo invece Treviso (2.258), Potenza (1.935) e Oristano (1.511), che risultano le più sicure tra le 106 province italiane mappate dal report del quotidiano economico-finanziario.

Piacenza e provincia

Al 28° posto della classifica c’è la provincia di Piacenza, con 3.669,9 reati denunciati ogni 100.000 abitanti, mentre nel 2022 era in 32ª posizione, a quota 3.481. Il peggioramento nel complesso si spiega con le 616 denunce in più del 2023, che hanno fatto salire il totale a 10.490 (+5,9%), mentre erano state oltre mille in meno nel 2019 (9.469).

In questo quadro, la città capoluogo con 5.702 denunce supera ampiamente la metà di quelle del 2023 (54,4% sull’intera provincia). Nel Piacentino al primo posto tra i reati c’è il furto, con 4.500 denunce (+444 casi sul 2022) e qui la provincia sale al 26° posto nazionale. Seguono i danneggiamenti con 1.374 denunce (-25) e le truffe e frodi informatiche con 1.235 (+165 casi).

Tuttavia a colpire è l’andamento delle denunce per violenza sessuale. Nel 2023 sono state 41, di cui 4 a danno di minori di 14 anni. Se si tiene conto che l’anno precedente le denunce erano state 30 (di cui 3 under 14), il trend (+36%) è preoccupante, tanto che in questa specifica classifica Piacenza balza al 14° posto nazionale.