Svolta nel giallo di Traversetolo: la giovane madre avrebbe ucciso il neonato da sola

Svolta nel giallo di Traversetolo. La ragazza di 22 anni, madre del neonato ritrovato nel giardino della villetta in località Vignale il 9 agosto, sarebbe indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La giovane avrebbe indotto il parto, dando alla luce il piccolo in casa, il 7 agosto. Poi avrebbe ucciso il neonato e seppellito il corpo nel giardino di casa. Dopo due giorni giorni, sarebbe partita per un viaggio all’estero programmato da tempo, scrive Parma Today. A quanto si apprende, il cadavere del neonato sarebbe stato ritrovato dal cane di un familiare andato a controllare la villetta dopo la partenza dei parenti.

Il comunicato degli inquirenti

La Procura della Repubblica di Parma, in un comunicato del procuratore Alfonso D’Avino, oggi precisa che “può ritenersi accertata, allo stato degli atti, l’estraneità dei genitori della ragazza, madre del neonato. Nessuno – all’infuori della ragazza – era a conoscenza della gravidanza: né familiari, né padre del bambino, né amiche/amici”. E aggiunge che “la gravidanza della giovane non è stata seguita da alcuna figura professionale (ginecologo, medico di famiglia, ecc.)”. Quindi “il parto è avvenuto nella casa familiare, al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari in generale, in solitudine, senza la collaborazione né la presenza di nessuno al di fuori della ragazza”.

Sempre dalla Procura di Parma è arrivata anche la conferma che nel giardino sono stati ritrovati i resti di un secondo neonato, che risalirebbero a più di un anno fa. Sulla giovane si staglia così anche l’ombra di un altro infanticidio, con l’ipotesi che sempre lei abbia ucciso questo bambino occultandone il corpo.

La madre del fidanzato

“Non può aver fatto tutto da sola, non è possibile”. Risponde così all’Ansa la madre del ragazzo risultato il padre del neonato trovato morto nel giardino della villetta di Vignale a Traversetolo. La donna non riesce a darsi pace, ma ha tirato un sospiro di sollievo per il comunicato della Procura che accerta l’estraneità ai fatti del figlio, fidanzato e coetaneo della 22enne indagata.

“Sono sollevata per questo ma il resto non me lo toglie nessuno”. Com’è possibile non essersi resi conto che lei era incinta, si domanda la donna. “Le assicuro che non era possibile, ha girato tutta l’estate con la pancia scoperta. Ma vedremo, non può aver fatto tutto da sola, non è possibile”.

Intervistata da Ore 14, su Rai2, la madre del fidanzato ha aggiunto: “Mio figlio è sconvolto. Non sapeva niente della gravidanza, se ce ne fossimo anche soltanto accorti, l’avrei cresciuto io questo bambino. Lei poteva andare dove voleva”. E “Se era surreale il primo”, il ritrovamento del secondo neonato “credo sia qualcosa che va oltre; credo che nel vocabolario italiano non siano neanche state inventate le parole per descrivere questa situazione”.

I due giovani si frequentavano da tempo. “Si conoscono benissimo da quando vanno alle elementari. Lei è una ragazza tranquillissima, una persona che conosciamo da tantissimo. Non la voglio più sentire, voglio solo che lei spieghi il perché e cosa le sia passato nell’anticamera del cervello. È una persona che non voglio neanche incontrare. Non ci sarà mai una giustificazione”, ha concluso la donna.