Il giallo di Traversetolo (Parma): nella villetta trovati i resti di un secondo bambino

Traversetolo: il giallo si infittisce e diventa ancora più agghiacciante. Dopo il ritrovamento lo scorso 9 agosto del corpo di un neonato, probabilmente morto qualche giorno prima e sotterrato nel giardino di una villetta in località Vignale, nello stesso luogo i Carabinieri hanno rinvenuto i resti di un altro bambino. A rivelarlo la trasmissione Quarto Grado in onda su Rete4. Anche se manca ancora la conferma ufficiale, i resti risalirebbero a un periodo precedente: si tratterebbe solo di ossa, subito sottoposte all’analisi del Dna, spiega Repubblica.

Il primo neonato ritrovato nella località in provincia di Parma, in base ai primi esiti dell’autopsia, sarebbe deceduto dopo il parto, anche se mancano ancora certezze sulle cause della sua morte. Le analisi del Dna hanno consentito però l’identificazione dei genitori. La madre è una 22enne residente nella zona dei ritrovamenti, così come il padre del bambino, un coetaneo della giovane. L’abitazione è stata messa sotto sequestro dagli inquirenti e la famiglia si è rivolta a un legale, aggiunge Repubblica.

Le indagini della Procura di Parma, guidata da Alfonso D’Avino, sono affidate alla pm Francesca Arienti, spiega Il Resto del Carlino. Le ipotesi di reato sul giallo di Traversetolo vanno dall’infanticidio all’omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ma gli ulteriori riscontri medico-legali sul corpo del neonato serviranno a stabilire le cause della morte e quindi il capo di imputazione preciso. Gli inquirenti sono al lavoro anche per individuare eventuali complicità. Dopo il parto, la ragazza, una studentessa conosciuta e inserita nel tessuto sociale locale, pare fosse partita per un viaggio, già programmato, insieme ai famigliari.

Le parole del sindaco

Dopo il primo ritrovamento, “la comunità era già sconvolta. Se venisse confermata questa seconda notizia, il quadro generale si farebbe ancora più tragico e agghiacciante”, ha affermato il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto, ripreso da Repubblica. “Ci auguriamo che gli inquirenti che stanno lavorando a questo caso possano fare chiarezza quanto prima. Non ci siamo fatti nessuna idea, è una cosa talmente grossa che è difficile da commentare. Tante persone sono rimaste come il sottoscritto senza parole”.

Poi Dall’Orto ha aggiunto, parlando con Parma Today: “Preferisco non sbilanciarmi né dare sentenze affrettate. Sicuramente tutto questo accade in un quartiere di villette abitato da famiglie benestanti, quindi lo sgomento è ancora maggiore. La famiglia? Benestanti pure loro, mai avevano dato nell’occhio, persone tranquille e normali. Sono andati via da Vignale e non si sa dove siano”.