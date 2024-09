XNL Aperto: Piacenza sold out per il grande evento sull’arte contemporanea

XNL Aperto: successo per l’evento dedicato all’arte contemporanea. In centro storico a Piacenza un via vai continuo di visitatori, curiosi e turisti, anche stranieri, ha goduto nella giornata di ieri degli oltre venti spazi e progetti cittadini che in questo fine settimana offrono un programma di aperture speciali, eventi e visite guidate, spiega una nota degli organizzatori.

Dalle due nuove mostre in XNL al progetto Fenestella, da Alfabetobianco a Spazio BFT, per passare da Biffi fino a Volumnia; ma anche alla Galleria Ricci Oddi e i Musei civici di Palazzo Farnese e Shit Museum di Campremoldo. Tutto esaurito anche per gli eventi, come la performance S di Lorenzo Morandini (dDAS festival); e per le navette che hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei sorprendenti spazi di archeologia industriale dell’Ex Consorzio Agrario di Piacenza animati dal progetto espositivo d’arte contemporanea CONSORTIA (Tralaviaemiliaeluest) e la Galleria Alberoni con il suo Ecce Homo di Antonello da Messina in dialogo con “Sui tuoi passi” di Omar Galliani. Le esposizioni proseguono oggi e nelle prossime settimane, ciascuna secondo i propri orari d’apertura, prosegue la nota.

Ieri mattina, alla presentazione di questa terza edizione di XNL Aperto, nata sotto il segno del cavallo come simbolo della città, sono intervenuti il vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza e la direttrice artistica di XNL Arte Paola Nicolin, ideatrice dell’iniziativa nel 2022.

Da Magnelli a Fiazza

“XNL Aperto è il progetto da cui è iniziata la collaborazione stabile tra le principali istituzioni piacentine che operano sul fronte della cultura”, ha ricordato Magnelli. “La nostra Fondazione, il Comune e la Provincia di Piacenza, la Camera di commercio dell’Emilia, la Diocesi di Piacenza-Bobbio e la Regione Emilia-Romagna. A partire da qui abbiamo iniziato a condividere le politiche culturali per il territorio e a sviluppare progetti alla luce della più ampia visione che offre il lavoro di squadra e con la consapevolezza che le iniziative condivise, come questa, generano quasi sempre un impatto incredibilmente maggiore per la promozione del territorio”.

Questo fine settimana offre “una città in fermento con tanti visitatori che stanno esplorando i musei e le gallerie del circuito di XNL Aperto, e da giovedì parte il Festival del Pensare Contemporaneo“, ha sottolineato Christian Fiazza. “Il lavoro che stiamo facendo con Rete Cultura non solo ha integrato l’offerta culturale piacentina con il tassello delle arti contemporanee, che ancora non era a sistema, ma sta collocando il nostro territorio fra quelli da tenere sott’occhio su questi temi: Piacenza città del contemporaneo”.

XNL Aperto continua…

Anche dopo il fine settimana d’apertura XNL Aperto prosegue, con la possibilità di visitare le mostre e i progetti inaugurati ieri, evidenzia la nota degli organizzatori.

Proseguono infatti le due nuove esposizioni inaugurate a XNL:

Sul Guardare – Atto 4°, Valentina Furian Notti Bianche , a cura di Paola Nicolin, che attraverso video-installazioni, disegni e una ricerca artistica partita dalle sculture equestri del Mochi in Piazza Cavalli a Piacenza, propone una riflessione sulle forme di potere nel rapporto tra essere animale e umano;

, a cura di Paola Nicolin, che attraverso video-installazioni, disegni e una ricerca artistica partita dalle sculture equestri del Mochi in Piazza Cavalli a Piacenza, propone una riflessione sulle forme di potere nel rapporto tra essere animale e umano; Out of the Grid. Italian zine 1978–2006. Post– movimento pre–internet3.0, progetto che prende corpo da una ricerca dell’artista Dafne Boggeri, nata dal desiderio di dare visibilità a quei movimenti autonomi che nascono su carta e spesso esondano su altri medium: da un francobollo a un messaggio sulla segreteria telefonica, dalla radio al fax, dai floppy disk a vinili, nastri magnetici, Cd, Vhs o fiancate dei vagoni del treno, sino al digitale e al mondo dei blog.

Nelle prossime settimane sarà ancora possibile visitare anche i progetti:

Fenestella , a cura di un consorzio di gallerie private composto da Corvi-Mora, ED Gallery, greengrassi, UNA galleria, che presenta una collettiva degli artisti Diana Ejaita , Micaela Piñero , Alessandro Pessoli , Colter Jacobsen e Giles Bettison ;

, a UNA galleria, che presenta una collettiva degli artisti , , , e ; Alfabetobianco di Montrasio Arte Monza e Milano che presenta Fausto Melotti e Giacomo Morelli ;

di Montrasio Arte Monza e Milano che presenta ; UNA galleria nel suo spazio cittadino con la personale di Adji Dieye ;

; BIFFI Arte con le mostre dell’artista serbo Karanović e di Anna Mazza ;

con le mostre dell’artista serbo e di ; Spazio BFT con la retrospettiva dedicata a Ugo Locatelli ;

; la grande collettiva all’ex consorzio Agrario promosso dall’Associazione Tralaviaemiliaeluest con il progetto CONSORTIA, intitolata Raccogliere cera sciolta, accendere nuove fiamme e curata da Francesco Fochi e Pierluigi Montani.

Si chiude invece questo fine settimana la mostra dedicata di Michele De Lucchi a VOLUMNIA, inaugurata lo scorso aprile in occasione del Salone del Mobile.

Giorni d’apertura, orari, dettagli e durata dei progetti sono disponibili sulla mappa digitale xnlpiacenza.it/xnl-aperto-2024, conclude la nota degli organizzatori.