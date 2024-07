Ecosistemi: dall’azienda piacentina le soluzioni per ridare fertilità ai terreni devastati dall’alluvione in Emilia-Romagna

Ecosistemi: “Con i lavori svolti dalla ricerca applicata condotta nei nostri laboratori e campi sperimentali abbiamo aperto una nuova frontiera per il ripristino, la bonifica e il ritorno alla fertilità dei terreni agricoli devastati dall’alluvione in Emilia-Romagna”. È questo l’annuncio fatto nei giorni scorsi dall’accademico Paolo Manfredi, presidente dell’azienda di Piacenza, alle istituzioni, alla comunità scientifica e alle associazioni di categoria del mondo agricolo.

Il convegno di Imola

Gli studi di Ecosistemi sono stati presentati al convegno “Dall’impatto delle esondazioni alla bonifica dei suoli alluvionati”, tenuto il 2 e 4 luglio a Palazzo Sersanti di Imola e patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura, dal Ministero dell’Ambiente e dall’Accademia Nazionale di Agricoltura.

A poco più di un anno dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna le stime sui danni edilizi sono infatti attendibili; mentre le conseguenze negative che si sono abbattute in altri ambiti sono difficili da quantificare in tempi brevi e con un certo margine di certezza. Controlli e miglioramenti delle strutture idrauliche e agrarie si rendono poi sempre più necessari, anche per affrontare il cambiamento climatico che si sta verificando.

Le giornate del convegno di Imola sono state così l’occasione per fare il punto sull’efficacia delle azioni di ripristino dei terreni alluvionati e delle strutture idrauliche; senza dimenticare i nuovi scenari derivanti dalla direttiva europea sul monitoraggio della salute del suolo. Oltre alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni, hanno partecipato i principali scienziati del suolo italiani che si sono dedicati all’esame delle strategie per la bonifica delle terre e la restituzione della fertilità perduta.

Grande interesse

La società piacentina Ecosistemi, con sede a Gariga di Podenzano, è intervenuta esponendo i suoi studi, basati su numerose pubblicazioni scientifiche e brevetti, che sono stati condotti nei Laboratori di ricerca e nella propria Azienda agricola sperimentale; con Manfredi che ha illustrato il nuovo metodo di bonifica applicabile ai terreni agricoli romagnoli, realizzato su campi prova.

Interventi attivi su problematiche attualmente irrisolvibili, che solo nella provincia di Piacenza vengono sperimentati. Gli studi di Ecosistemi esposti nel convengo di Imola hanno ricevuto una grande accoglienza da parte dei rappresentanti delle associazioni agricole romagnole, oggi fortemente preoccupate per i danni alla fertilità di migliaia di ettari di terreni agricoli compromessi da spessi strati di sedimenti riversati dall’esondazione dei corsi d’acqua.