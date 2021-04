Enrico Leonardi: dal 26 aprile a Piacenza torna il grande cinema!

Enrico Leonardi: il Cinema Corso riapre da lunedì 26 aprile, e per il momento sarà l’unico di Piacenza. Il film proposto è Minari di Lee Isaac Chung, candidato a 6 premi Oscar, in esclusiva per la sala fino al 5 maggio. Il modo migliore per dire a tutti “ci siamo, il cinema è vivo!”.

È una ripartenza coraggiosa, quella decisa dal giovane imprenditore piacentino, che si racconta nell’articolo di Mirella Molinari su Piacenza Diario. Perché se tanti appassionati attendono da mesi di potersi sedere davanti al grande schermo, il periodo non è dei più favorevoli.

“È vero, da una parte c’é l’idea che la gente, dopo settimane di lockdown e con l’arrivo di temperature miti, non avrà magari voglia di chiudersi in una sala”, afferma Leonardi. “Ma dall’altra sappiamo che in tanti hanno voglia di respirare di nuovo l’atmosfera unica del cinema e di poter vedere film che altrove non verranno proposti. Distanziamento e mascherine non toglieranno questa magia e noi siamo pronti da mesi a garantire che tutto si svolga in sicurezza”.