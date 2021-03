Ex mercato ortofrutticolo, sale la protesta: no all’abbattimento

Ex mercato ortofrutticolo di via Colombo: a Piacenza sale la protesta contro l’abbattimento dei suoi edifici razionalisti per far posto a un parcheggio, come ha deciso l’Amministrazione comunale cittadina.

A guidare le 14 associazioni che si oppongono a questa scelta urbanistica di palazzo Mercanti, sono il Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte, la sezione di Italia Nostra ed il “Circolo Emilio Politi” Legambiente Piacenza.

Uno schieramento trasversale che sta dando vita a diverse iniziative, presentate ieri davanti alla struttura, per un recupero dell’ex mercato ortofrutticolo a scopo culturale. Tutti i dettagli nell’articolo di Mirella Molinari su Piacenza Diario.