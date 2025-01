Festival della cultura della libertà: a Piacenza nona edizione ai nastri di partenza

Festival della cultura della libertà: tutto pronto per la nona edizione della kermesse ideata da Corrado Sforza Fogliani, manifestazione che gli è stata intitolata nel 2024. Anche quest’anno il Festival si terrà al PalabancaEventi di Piacenza. L’appuntamento è sabato 25 e domenica 26 gennaio, con anteprima venerdì 24. Sempre sotto la direzione scientifica di Carlo Lottieri, il tema dell’edizione 2025 è “Libertà educativa. Meno Stato, più società”, sul quale si confronteranno 33 relatori.

L’anteprima

Come annuncia una nota degli organizzatori, l’anteprima del Festival sarà dedicata alla presentazione del volume “A scuola di declino. La mentalità anticapitalista nei manuali scolastici”. Venerdì 24, in Sala Panini alle ore 18, Dario Caroniti, Dario Fertilio e Michele Silenzi illustreranno il libro scritto da Andrea Atzeni, Marco Bassani e Carlo Lottieri (edizioni Liberilibri). La pubblicazione presenta una ricerca dei tre autori che ha analizzato i più diffusi manuali sui quali i nostri studenti vengono istruiti, constatandone la prospettiva interpretativa dei fatti che può essere definita marxista, terzomondista e radicalmente ecologista.

Il Festival 2025

Il programma di conferenze del Festival è ricco come sempre di argomenti stimolanti e relatori d’eccezione, con gli incontri che si susseguiranno tutti in Sala Panini.

Sabato 25 gennaio

Alle 10.30, previsti i saluti del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, del presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna, del presidente dei Liberali Piacentini Antonino Coppolino e di Maria Antonietta De Micheli Sforza Fogliani. La I sessione (ore 11) verterà sul tema “Luigi Einaudi e la scuola libera”, con Roberta Modugno, Vincenzo Nasini, Paolo Silvetri, Giuseppe Vegas. A seguire (ore 12.15), lectio magistralis di Paolo Pamini sul tema “La Svizzera è un modello?”.

Dopo la pausa pranzo, appuntamento alle 15 con la II sessione che affronterà “Le ragioni della scuola parentale” con Eugenio Capozzi, Andrea Favaro, Matteo Piazza. Alle 16.45, III sessione con Anna Monia Alfieri, Tiziana Marzaroli, Sandro Scoppa che parleranno de “Le scuole libere in Italia: quali prospettive?”. La prima giornata si concluderà con un momento musicale, alle 18 con Elisabetta Viviani e Claudio Damiani.

Domenica 26 gennaio

Si parte alle 9.30 con la IV sessione “Imprese e istruzione: un rapporto da costruire” con Roberto Brazzale, Cesare Galli, Pierluigi Magnaschi. Alle 10.45 “Il finanziamento dell’istruzione in una società libera” sarà l’argomento della V sessione, che vedrà protagonisti Carlo Lottieri, Paolo Terenzi, Diana Thermes. La mattinata si concluderà (ore 12) con la lectio magistralis di Renato Cristin su “Tramonto dell’occidente?”.

Dopo la pausa pranzo, VI sessione alle 15, con Raimondo Cubeddu, Gabriele Marmonti, Alessandro Vitale che si occuperanno de “Le università contemporanee e il dogmatismo dominante”. Alle 16, VII sessione sul tema “L’accademia in un mondo in trasformazione”, con Sergio Belardinelli, Paolo Miccoli, Andrea Simoncini.

Le conclusioni della nona edizione del Festival della cultura della libertà e i saluti finali saranno affidati a Carlo Lottieri e Giorgio Spaziani Testa (ore 17).

Organizzatori, logo e relatori

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con Confedilizia, Banca di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, European students for liberty, Associazione dei Liberali Piacentini, Comitato nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi.

Confermato il logo del Festival, che aveva fatto il suo esordio nel 2023, pensato e voluto dall’avvocato Sforza: gli aironi stilizzati si sono trasformati in gabbiani, in omaggio al professor Francesco Forte, che appena prima di morire aveva scritto una poesia-testamento intitolata “La verità del gabbiano”. Il professor Forte – protagonista della vita politica con la forza del suo pensiero – non aveva mai mancato a nessuna edizione della kermesse.

I relatori della nona edizione del Festival della cultura della libertà di Piacenza sono:

Anna Monia Alfieri , religiosa ed esperta in educazione;

, religiosa ed esperta in educazione; Andrea Atzeni , professore di filosofia e storia al liceo Leonardo da Vinci di Milano;

, professore di filosofia e storia al liceo Leonardo da Vinci di Milano; Marco Bassani , storico delle dottrine politiche;

, storico delle dottrine politiche; Sergio Belardinelli , sociologo;

, sociologo; Roberto Brazzale , imprenditore;

, imprenditore; Eugenio Capozzi , storico;

, storico; Dario Caroniti , storico delle dottrine politiche;

, storico delle dottrine politiche; Antonino Coppolino , avvocato e presidente Confedilizia Piacenza;

, avvocato e presidente Confedilizia Piacenza; Renato Cristin , professore di ermeneutica filosofica all’Università di Trieste;

, professore di ermeneutica filosofica all’Università di Trieste; Raimondo Cubeddu , filosofo politico;

, filosofo politico; Maria Antonietta De Micheli Sforza Fogliani ;

; Andrea Favaro , filosofo del diritto;

, filosofo del diritto; Dario Fertilio , giornalista;

, giornalista; Cesare Galli , professore di diritto industriale all’Università di Parma;

, professore di diritto industriale all’Università di Parma; Carlo Lottieri , filosofo del diritto;

, filosofo del diritto; Pierluigi Magnaschi , direttore ItaliaOggi;

, direttore ItaliaOggi; Gabriele Marmonti , presidente di Students for Liberty Italia;

, presidente di Students for Liberty Italia; Tiziana Marzaroli , professore di filosofia e pedagogia al liceo artistico Cassinari di Piacenza;

, professore di filosofia e pedagogia al liceo artistico Cassinari di Piacenza; Paolo Miccoli , professore emerito di chirurgia all’Università di Pisa e presidente di United;

, professore emerito di chirurgia all’Università di Pisa e presidente di United; Roberta Modugno , storica delle dottrine politiche;

, storica delle dottrine politiche; Vincenzo Nasini , avvocato e vicepresidente Confedilizia;

, avvocato e vicepresidente Confedilizia; Giuseppe Nenna , presidente CdA Banca di Piacenza;

, presidente CdA Banca di Piacenza; Paolo Pamini , deputato svizzero e professore all’ETH di Zurigo;

, deputato svizzero e professore all’ETH di Zurigo; Matteo Piazza ;

; Sandro Scoppa , avvocato e presidente Confedilizia Calabria;

, avvocato e presidente Confedilizia Calabria; Michele Silenzi , editore e saggista;

, editore e saggista; Paolo Silvestri , professore di filosofia del diritto all’Università di Catania;

, professore di filosofia del diritto all’Università di Catania; Andrea Simoncini , professore di diritto costituzionale all’Università di Firenze;

, professore di diritto costituzionale all’Università di Firenze; Giorgio Spaziani Testa , avvocato e presidente Confedilizia;

, avvocato e presidente Confedilizia; Paolo Terenzi , professore di sociologia dei processi culturali all’Università di Bologna;

, professore di sociologia dei processi culturali all’Università di Bologna; Diana Thermes , storica delle dottrine politiche;

, storica delle dottrine politiche; Giuseppe Vegas , presidente del Comitato nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi;

, presidente del Comitato nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi; Alessandro Vitale, geografo.

Per informazioni: Associazione Luigi Einaudi, via X Giugno 3, Piacenza (indirizzo mail: luigieinaudiassociazione@gmail.com – telefono: 328 2184586).