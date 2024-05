Fiorenzuola, Ausl e Comune: al via i lavori per la Casa della comunità nell’ex Municipio

Fiorenzuola: l’Ausl di Piacenza annuncia il via ai lavori per la Casa della comunità, con la ristrutturazione dell’ex Municipio, messo a disposizione a titolo gratuito dal Comune capoluogo della Val d’Arda. Mercoledì, l’Azienda sanitaria ha approvato il progetto esecutivo dell’opera. L’obiettivo, spiega una nota dell’Ausl, è quello di riunire i servizi territoriali in un’unica sede, trasferendo soprattutto quelle funzioni attualmente collocate in modo temporaneo in ospedale e quelle dislocate nelle varie sedi nella zona limitrofa allo stesso nosocomio.

Protagonisti, progetto e risorse

Nei giorni scorsi sono stati assegnati i lavori. Ad aggiudicarsi l’appalto integrato, affidato con procedura di gara aperta, è stata l’Associazione temporanea di imprese (Ati), composta da Lauria Antonio, Possenti impianti, Impianti industriali e Olv di Grosseto, che ha affidato il progetto esecutivo a Studio Baffo di Bagnoregio. L’Ausl ha siglato con l’Ati un contratto che prevede la fine dei lavori entro il 31 dicembre 2025 sotto la direzione tecnica aziendale di cui sono responsabili gli architetti Marco Fumi e Giorgia Nani.

L’edificio sarà interessato da interventi di tipo strutturale, architettonico e di restauro delle parti vincolate dalla Soprintendenza per le province di Parma e Piacenza, oltre che delle parti esterne. La nuova struttura si articolerà su tre piani (terra, primo e secondo) per un totale di 2.100 metri quadrati e risponderà alle esigenze di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, sottolinea la nota dell’Ausl.

L’intervento di recupero dell’immobile ha previsto un finanziamento di 4 milioni di euro come Accordo di programma, 1,7 milioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ed è in corso la procedura per l’ottenimento, come Accordo di Programma, di 1,5 milioni di euro.

Servizi integrati

Per l’Azienda sanitaria la creazione della Casa della comunità di Fiorenzuola è di prioritaria importanza come luogo di accesso per i servizi sanitari e socio-sanitari dei cittadini del distretto di Levante, prosegue la nota. Sarà punto di riferimento nella rete sociosanitaria territoriale, in stretta integrazione con le altre Casa di Comunità del distretto e sede di riferimento per le future aggregazioni funzionali territoriali di assistenza primaria, la pediatria e la specialistica ambulatoriale.

Infatti nella nuova struttura di corso Garibaldi troveranno spazio lo sviluppo di percorsi di integrazione multi professionale e multidisciplinare per la presa in carico delle cronicità e per le patologie a elevata prevalenza; ma anche i percorsi per l’infanzia e l’adolescenza. In più, nella Casa di comunità i cittadini troveranno i Punti unici di accesso a tutta la rete dei servizi sociali e sanitari, i servizi infermieristici, sia ambulatoriali sia di comunità, nonché l’accesso all’assistenza domiciliare infermieristica.

Bardasi: traguardo fondamentale

“Il nostro obiettivo è quello di migliorare e sviluppare i servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali rivolti alla popolazione dell’ambito territoriale di riferimento”, ribadisce il direttore generale Paola Bardasi. “È un traguardo atteso e fondamentale, che condividiamo fortemente con il Comune di Fiorenzuola che, appunto, ci ha messo a disposizione l’ex Municipio”.

La Casa della comunità di Fiorenzuola, “permetterà all’Azienda di riunire finalmente i servizi territoriali in un unico edificio accessibile e funzionale alla cittadinanza”, aggiunge Costanza Ceda, direttore del distretto di Levante, affiancata da Luigi Gruppi, direttore Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare dell’Ausl di Piacenza.

“Qui verranno trasferite aggregate attività attualmente collocate in modo temporaneo in ospedale come per esempio, la Pediatria di comunità; il Consultorio materno infantile; l’ambulatorio per i Disturbi cognitivi; ma anche la Medicina legale attualmente nel ex Dispensario; oltre che ai medici e pediatri di famiglia che vorranno, poliambulatori e il Cup”. Quindi, sottolinea Ceda, “offriremo alla popolazione un luogo polifunzionale fondato sulla forte integrazione dei servizi per facilitare la fruizione da parte degli utenti con un’offerta sempre più prossima ai bisogni”.

Gandolfi: non solo salute

“Collocata nel cuore della nostra città, la Casa della comunità s’inserisce all’interno del più ampio progetto della ‘cittadella della salute’ di Fiorenzuola d’Arda e resterà vicina alla struttura ospedaliera cittadina, alla nuova Unità spinale riabilitativa e ai dipartimenti territoriali”, afferma il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, affiancato dalla vicesindaco Paola Pizzelli.

La struttura, però, “sarà molto più che un semplice luogo di salute; sarà infatti un luogo per la comunità, con spazi capaci di ospitare le associazioni no profit e il volontariato locale, e dove sarà possibile promuovere occasioni di incontro in collaborazione con il terzo settore. Una collaborazione fondamentale nell’intento di essere ‘prossimi’ ai cittadini e ai loro bisogni, integrando le necessità di carattere sociale e sanitario”, conclude Gandolfi.