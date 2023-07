Il Fontanesi “segreto” della Galleria Ricci Oddi in mostra a Vigoleno

Antonio Fontanesi: apre la mostra “Natura e Sentimento”, con paesaggi del grande artista emiliano (1818-1882), organizzata dalla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi di Piacenza. L’appuntamento è sabato 15 luglio alle ore 11 nell’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, nel borgo medioevale di Vigoleno (Veransca).

Un evento di vaglia dell’estate culturale piacentina, tra l’altro inserito nel cartellone del Festival dei Borghi Più Belli d’Italia dell’Emilia-Romagna. “Questo progetto nasce dall’idea di gettare delle solide basi per una nuova collaborazione tra le istituzioni della provincia; un nuovo e per nulla scontato momento di dialogo tra la città capoluogo e il territorio che la circonda”, spiegano gli organizzatori.

Capolavori nascosti

Altro elemento di novità: “La mostra presenta nella quasi totalità opere custodite nei depositi della Galleria; in questo modo si consentirà ai visitatori di poter apprezzare i capolavori di Antonio Fontanesi solitamente non visibili al pubblico. L’esposizione pensata per Vigoleno si inserisce in un contesto che dal legame con l’ambiente trae forza e identità; e si rivolge ad un pubblico di turisti in visita al bellissimo Borgo con un taglio volutamente accostante”. La vicenda dell’artista, conclude la nota, “diventa così l’occasione per riflettere su alcuni temi forti della pittura di paesaggio e più in generale di come il paesaggio può essere sentito, osservato e restituito”.

Visite & info

Sarà possibile visitare la mostra di Fontanesi “Natura e Sentimento” fino al 15 ottobre 2023, dal lunedì al venerdì su prenotazione, telefonando al numero 329.7503774 oppure scrivendo una email a info@visitvigoleno.it; sabato e domenica la mostra sarà aperta dalle ore 11 alle 12.30 e dalle 15 alle ore 18. Il biglietto d’ingresso è di 3 euro.