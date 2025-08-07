Gianni Schicchi: a Bobbio si ricorda l’attore raccontato nel nuovo libro di Mauro Molinaroli

Gianni Schicchi: a tre anni dalla scomparsa, Bobbio ricorda l’attore feticcio di Marco Bellocchio con un libro di Mauro Molinaroli. Nel volume del giornalista e scrittore piacentino si passa dalle immagini in bianco e nero de “I pugni in tasca” alla luce di “Buongiorno, Notte”, da “Vacanze in Valtrebbia” a ”L’ora di religione”, per raccontare questo personaggio vulcanico quanto sorprendente, con quella faccia da cinema che riconoscevi tra mille. Schicchi, che di cognome faceva Gabrieli e di nome Giovanni, ha saputo essere un uomo sensibile e amabile. Con Molinaroli che nel suo lavoro ne tratteggia un affresco dolce e tenero, autentico e vero.

L’appuntamento

La presentazione del libro “Gianni Schicchi, l’uomo, Bobbio e il cinema di Marco Bellocchio” avrà luogo nel capoluogo della Val Trebbia domenica 10 agosto alle ore 17, presso il Chiostro di San Colombano. Vi prenderanno parte oltre all’autore, il regista Marco Bellocchio e il sindaco Roberto Pasquali. A moderare l’incontro la giornalista di Libertà Barbara Belzini. Poco prima, alle 16,45, sempre al Chiostro sarà scoperta una targa in memoria dell’attore.

Un fotoracconto

Nel libro di Molinaroli più di cento immagini raccontano in primis Schicchi e la sua vita; ma anche i ricordi di una Val Trebbia incontaminata, di un giovane Bellocchio sorridente e di uno sguardo attento e vispo di un altrettanto giovane attore, che sembrava chiedersi che cosa avrebbe fatto da grande. Immagini accompagnate da un testo che di Schicchi ricorda alcuni tratti, tra cui uno su tutti: la grande disponibilità per gli altri.

Pasquali: un bobbiese autentico

“Questo volume fissa le tappe della vita e dell’arte di Gianni, delle sue presenze cinematografiche, di una storia che a tratti ha qualcosa di surreale”, commenta il sindaco Pasquali. “Dunque, l’Amministrazione comunale è lieta di aver contribuito alla realizzazione di questo libro. Un album che racchiude non solo Gianni ma tutti noi, che a Bobbio siamo legati profondamente, e che a Gianni abbiamo voluto un bene sincero”. In più, “siamo altrettanto lieti di posare alla sua memoria una targa ricordo in uno spazio del chiostro di San Colombano”. Perché, conclude il primo cittadino, “Gianni è stato sì l’attore feticcio del grande Marco Bellocchio, ma anche un bobbiese autentico che ha avuto a cuore l’orgoglio della sua comunità”.