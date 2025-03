Giornata mondiale dell’acqua dedicata agli studenti: l’iniziativa del Consorzio di Bonifica di Piacenza

Giornata mondiale dell’acqua: un’iniziativa a misura di studenti. L’appuntamento è organizzato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e si terrà venerdì 21 marzo dalle ore 9 presso il Laboratorio Aperto nell’ex chiesa del Carmine.

Oltre alla Giornata mondiale dell’acqua, che cade il 22 marzo, si celebrerà San Benedetto (patrono dei bonificatori), in collaborazione con il Comune di Piacenza, l’Anbi Emilia-Romagna (l’associazione regionale dei Consorzi di Bonifica) e la Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza, spiega una nota del Consorzio di Bonifica.

Dall’acqua all’alimentazione

Il workshop destinato agli studenti delle scuole superiori e dei licei piacentini vedrà la presenza di circa 250 giovani, in rappresentanza di Liceo Respighi, Itas Raineri (sede di Piacenza), Istituto Casali-Romagnosi, Itgc Tramello e Istituto paritario Marconi.

L’obiettivo è di riflettere, da un lato, sull’uso consapevole dell’acqua e la necessità di adattare i territori alla nuova fase climatica che dimostra quanto repentinamente si passi dalla siccità al rischio alluvionale; dall’altro, occhi puntati sul cibo, sugli stili alimentari degli adolescenti e sulla tutela della salute e della sicurezza alimentare. Un programma ricco e alternato, tra approfondimenti tenuti dai relatori e momenti di interazione con gli studenti sempre con l’idea di fare sistema in modo coinvolgente.

Gli interventi

A prendere la parola dal palco ci saranno Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza; Pier Sandro Cocconcelli, preside della Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali della Cattolica; Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica; Alessandro Piva, vicepresidente dell’Organizzazione interprofessionale (OI) Pomodoro da Industria Nord Italia; Dante Milani, general manager di Valle Spluga Spa; Edoardo Fornari, docente della Cattolica; Andrea Marcone, ricercatore della Cattolica; Tonino Liserra, ingegnere di Anbi Emilia-Romagna; Maria Chiara Molino, ingegnere dell’area ricerca del Cer (Canale emiliano- romagnolo). Previsto anche un video messaggio di Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

La storia delle bonifiche

Chiuderà il workshop sulla Giornata mondiale dell’acqua l’educatore ambientale Lorenzo Bonazzi, con uno spettacolo teatrale dedicato alla storia delle bonifiche, a partire dai primi canali in epoca romana sino alle moderne pompe idrovore. Il tutto con un linguaggio semplice e diretto, dove poesia e situazioni bizzarre si rincorreranno, dando vita ad una divertente lezione sul lavoro degli scariolanti, migliaia di uomini che in alcuni secoli realizzarono l’epica impresa di sconfiggere le ultime grandi paludi della nostra pianura, prosciugandole metro dopo metro armati solo di badili e carriole.

Bagliori nella notte

In vista della Giornata mondiale dell’acqua, il Consorzio di Bonifica di Piacenza aderisce anche all’iniziativa di Anbi “Bagliori nella notte”, illuminando con il tricolore l’impianto idrovoro della Finarda la sera e tutta la notte del 18 marzo. L’iniziativa, attuata attraverso l’azione locale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione italiani, mira a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di scelte infrastrutturali di fronte all’estremizzazione degli eventi meteo, dalla siccità alle alluvioni.

Da 33 anni

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day) cade il 22 marzo. Lo scopo è sensibilizzare sull’importanza di un elemento essenziale per la nostra sopravvivenza ma anche fonte di pericolo. L’acqua è cibo, è fonte di energia, è l’elemento di bellezza che modella paesaggi. Ed è un simbolo di rinnovamento e di equilibrio, essenziale per il nostro benessere e su cui fondano tutte le forme di vita della Terra. Per miliardi di persone nel mondo, però, i flussi di acqua stanno cambiando, causando inondazioni, siccità, frane e innalzamento del livello del mare; e per questo, innumerevoli comunità sono a rischio e sono (o saranno) costretti a migrare, conclude la nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza.