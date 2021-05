Groppi (Confindustria Piacenza): le nostre imprese vincono insieme al territorio

Luca Groppi è in prima linea. Da un anno dirige Confindustria Piacenza. Un anno difficile, dove tutto è stato molto complicato. Ma grazie al grande lavoro di squadra coordinato dall’Associazione è stato possibile limitare i danni causati dalla pandemia. E se la sfida del Covid non è ancora finita, in questa video intervista Groppi ci racconta come Confindustria Piacenza guarda al futuro, mettendo in pratica le linee guida tracciate dalla presidenza di Francesco Rolleri. Quelle sinergie per lo sviluppo che sono la chiave per la crescita delle imprese. Con le aziende che insieme sono sempre più capaci di fare. E sempre più capaci di dare un futuro a tutto il territorio.