I cavalli di Paladino a Piacenza: quando l’arte (quella vera) fa discutere

I cavalli di Paladino continuano a far discutere Piacenza. Partiamo da una premessa. A noi piacciono. Li troviamo evocativi ma attuali. E capaci di dare un messaggio suggestivo anche nel rapporto che si è creato con i cavalli del Mochi.

Non siamo critici d’arte, per carità; ma ogni volta che attraversiamo Piazza Cavalli, ci viene naturale rallentare il passo per osservarli. E troviamo sempre qualcosa di diverso nel movimento che ci regala quest’opera d’arte rubandoci lo sguardo.

Il senso di questi cavalli l’ha spiegato direttamente Mimmo Paladino alla loro presentazione.

Il punto di vista del grande artista però non ci basta, perché non siamo arroccati su posizioni favorevoli a questa istallazione. Così abbiamo pensato di dare spazio a chi la pensa diversamente. Perché il bello dell’arte per noi sta anche nel dibattito che porta con sé. Ecco allora l’articolo che Bruna Milani ha scritto per Piacenza Diario dove critica l’opera di Paladino a Piacenza.