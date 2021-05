Il caso Selta: ci scrive l’acquirente DigitalPlatforms per precisare che…

Dopo il nostro articolo “Selta tra Lussemburgo e Golden power: i dubbi sul salvataggio dell’azienda piacentina”, ci scrive DigitalPlatforms. Si tratta della Società per azioni di proprietà lussemburghese a cui è stata aggiudicata in via provvisoria l’azienda in amministrazione straordinaria di Roveleto di Cadeo, per 6,6 milioni di euro, e preferita alla cordata italiana composta da Psc Spa e Next Ingegneria dei Sistemi Spa.

Il tutto mentre si è in attesa di capire se il Governo Draghi deciderà o meno di esercitare il Golden power, bloccando la vendita all’estero di Selta per motivi strategici di interesse nazionale. Un’ipotesi che secondo alcuni potrebbe prendere piede nei prossimi giorni. Perché l’ex gioiello piacentino delle telecomunicazioni, che opera anche nell’informatica, risulta tra l’altro titolare di rilevanti contratti nel campo della Cyber Security, a partire da quelli con i ministeri della Difesa dell’Interno.

La parola a DigitalPlatforms

Nella lettera del 16 maggio a firma di Giada Rossetto, Marketing & Communication Manager di DigitalPlatforms, che pubblichiamo integralmente, si precisano alcuni aspetti relativi a proprietà e struttura societaria, a capacità finanziaria e del merito creditizio di DigitalPlatforms, e finanche ai rischi per Selta, se entrasse nel suo gruppo.

Tutte precisazioni che lasciamo all’attenta valutazione dei lettori.

«Cortese direttore Giovanni Volpi,

in relazione all’articolo a sua firma “Selta tra Lussemburgo e Golden power: i dubbi sul salvataggio dell’azienda piacentina” pubblicato sul sito della testata che lei dirige Il Mio Giornale in data 9 Maggio 2021 si precisa che:

Digital Platforms SpA è un gruppo industriale interamente italiano, fondato e diretto da tre manager/imprenditori italiani – Claudio Contini, Marco Mennella e Marco Ricci – con esperienza trentennale nelle telecomunicazioni, nella finanza e nella consulenza.

Per finanziare e gestire il progetto industriale, i tre manager hanno costituito LCS (LaCambre SCA SiCAV RAIF), un fondo di investimento lussemburghese la cui società di gestione è sottoposta a vigilanza da parte dell’Autorità di Vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Conformemente alla regolamentazione vigente, LCS è dichiarata presso la CONSOB al fine di organizzare la raccolta di capitali in Italia attraverso il collocamento di titoli.

LCS è una società in accomandita per azioni, il cui controllo è assicurato dal socio Accomandatario LCAM (LaCambre Asset Management Luxembourg Sárl). LCAM è diretta da un Board composto solamente dai tre manager/fondatori: Marco Mennella, Claudio Contini e Marco Ricci, che hanno diritto di voto, poteri decisionali e di garanzia. LCAM è posseduta al 100% da La Cambre Invest Sárl, che è detenuta al 100% dagli stessi manager.Tutti i sottoscrittori del fondo LCS sono oggetto di una Due Diligence preliminare, prima di essere accettati come azionisti e tutti gli investitori nel fondo sono ben identificati, registrati all’ingresso e monitorati periodicamente.

Riguardo alla capacità finanziaria e al merito creditizio del gruppo, Digital Platforms SpA gode di importanti affidamenti bancari presso le principali istituzioni di credito nazionali.

Infine, il rischio di una successiva cessione a soggetti non individuabili non sussiste in quanto sarebbe contrario alla normativa vigente. Peraltro, Digital Platforms SpA esprime valore per i suoi clienti, favorendo lo sviluppo di innovazione, tecnologie, prodotti e servizi di system integration. Del resto, anche un’eventuale futura cessione sarebbe soggetta, in ogni caso, alla disciplina del Golden Power.

Confidando che darà visibilità alla suddetta precisazione le auguro buon lavoro.

Con i migliori saluti.

DigitalPlatforms S.p.A.

Marketing & Communication Manager

Giada Rossetto».