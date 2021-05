Sondaggi: Fratelli d’Italia sorpassa il Partito democratico

Fratelli d’Italia: il sorpasso è servito. E adesso il Pd di Enrico Letta è diventato il terzo partito italiano, superato di slancio dalla compagine guidata da Giorgia Meloni che mette nel mirino la Lega di Matteo Salvini, distante solo un punto e mezzo. Il Carroccio è ancora il primo partito italiano, ma ormai sente sul collo il fiato di FdI. La lega infatti è al 21% mentre Fratelli d’Italia è al 19,5% con il Partito democratico al 19,2%.

La nuova classifica sulle intenzioni di voto degli italiani è stata stilata da Swg per il Tg La7 e si è delineata grazie al guadagno di quasi mezzo punto (+0,4%) di FdI registrato nell’ultima settimana (dal 10 al 17 maggio) a fronte di una parallela riduzione dei consensi di Lega e Pd, in entrambi i casi dello 0,3%.

Nel frattempo per il rilevamento di Swg perde terreno anche il Movimento 5 Stelle, sceso al 16,8% (-0,2%). Forza Italia invece cresce dello 0,3% e il partito di Silvio Berlusconi raggiunge il 7%; mentre Azione di Carlo Calenda cede lo 0,2% e si attesta al 3,5%. Sinistra Italiana è pressoché stabile al 2,9% (-0,1%). Al 2% ci sono i Verdi, all’1,9% +Europa, con Italia Viva, affiancata da Mdp Articolo 1, all’1,8%.