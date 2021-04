il-prezioso-organo-di-san-sisto-e-una-discussa-manutenzione

Tra i suoi tanti capolavori, Piacenza si fregia di un organo molto prezioso, costruito per una delle chiese più importanti della città. Stiamo parlando di San Sisto, celebre soprattutto per essere stata fino al 1754 la sede del capolavoro di Raffaello per lei dipinto: quella Madonna Sistina, appunto, che oggi a Dresda attira turisti da tutto il mondo.

Anche l’organo Facchetti-Lanzi di San Sisto è dunque un pezzo da novanta. Basti pensare che il nucleo più antico dello strumento musicale risale al 1544-45, quando la costruzione del primo organo del mondo risale a soli dieci anni prima.

Di recente questo capolavoro è stato sottoposto a una controversa manutenzione straordinaria che ha fatto discutere e preoccupare non solo gli esperti del settore.

Tutti i particolari della vicenda nell’articolo di Piacenza Diario.