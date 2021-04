Meloni superstar: Fratelli d’Italia a tre punti dalla Lega di Salvini e…

Sondaggi: Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia sono in grande spolvero. Lei è la leader politica più stimata dopo Mario Draghi e ben prima di Matteo Salvini. Il suo partito intanto si colloca saldamente al terzo posto per consenso, a poco più di tre punti percentuali dalla Lega. Mentre il Governo guidato dall’ex presidente della Bce continua a perdere consensi. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, e con interviste effettuate il 23 aprile su un campione di mille casi.

La classifica dei partiti…

Con il 21,6% la Lega resta il primo partito italiano (nonostante il calo dello 0,2 rispetto a una settimana fa); seguita dal Pd col 19,5% (+0,3) e FdI al 18,5% (+0,2). Arrivano poi i 5 Stelle al 16% (-0,6), con Forza Italia ferma al 9,8%; Azione al 3,1% (+0,2); Sinistra italiana al 2,4% (+0,1); Italia Viva resta al 2%, tallonata dai Verdi all’1,9% (+0,2).

…e quella dei leader

Mario Draghi guida la classifica dei leader che ispirano maggior fiducia, seppur in calo. Oggi è al 52,1%, ma dal rilevamento del 16 aprile ha perso ancora lo 0,9 (in totale quasi 9 punti dal 13 febbraio, quando è diventato premier). Al secondo posto c’è Giorgia Meloni col 40,7% (+0,2). Cresce Giuseppe Conte: uno 0,4 in più che lo porta al 37%. Seguono Matteo Salvini col 32,7% (-0,1); Enrico Letta con 29,4% (+0,3); Silvio Berlusconi al 28%; Roberto Speranza al 22%; Emma Bonino al 20,6%. Carlo Calenda guadagna uno 0,3 che lo porta al 17,9%; mentre Matteo Renzi perde lo 0,1 e scende al 10,5%.

Governo in netto calo

L’Esecutivo Draghi intanto cala del 2%. Oggi a esprimere fiducia nel governo è il 46,7% degli intervistati, mentre il 43,4 non ha fiducia nel Governo. Il 9,9% non sa. L’ultima iniezione di fiducia il governo l’aveva registrata il 5 marzo: +0,6% sulla settimana precedente, arrivando al 58,2. Da lì in poi una discesa costante: il dato di oggi del 46,7% è il più basso dall’insediamento dell’esecutivo. In poco più di un mese e mezzo ha perso l’11,5%.