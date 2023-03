Intelligenza artificiale, l’umanità è a rischio: stop agli esperimenti chiesto da oltre mille leader dell’hi-tech

Intelligenza artificiale: non è la trama di un film di fantascienza, ma la sembra davvero. E fa venire i brividi, pensando ai rischi che stiamo correndo. Gli esperimenti sullo sviluppo di sistemi come ChatGpT, intelligenza artificiale generativa, stanno diventando molto pericolosi, perché non sono pianificati e gestiti con risorse adeguate. E l’intelligenza artificiale senza controlli condivisi potrebbe mettere a rischio il futuro del genere umano.

Da Musk a Wozniak

A sostenerlo non è un gruppo di biechi conservatori o di catastrofisti, nemico del progresso. Tutt’altro: stiamo parlando di Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, di Steve Wozniak, cofondatore di Apple, e di oltre 1.330 manager, docenti e ricercatori, tra i leader principali del settore tecnologico mondiale. Questo gruppo di esperti ha firmato un appello pubblicato da Future of Life Institute, dove si chiede uno stop di sei mesi agli esperimenti avanzati che si stanno svolgendo anche in laboratori privati, e la nascita di una serie di protocolli di sicurezza, che consentano di evitare pericolose fughe in avanti. Una moratoria che se non venisse accettata, per loro dovrebbe essere imposta dai governi del mondo.

La lettera aperta del Future of Life Institute, che continua a raccogliere nuove adesioni, è stata rilanciata dal Financial Times e ripresa anche dal Sole 24 Ore. E allora vediamo i contenuti dell’appello pubblico sottoscritto dai leader della Silicon Valley.

Governare il progresso

«I sistemi di IA dotati di un’intelligenza competitiva con quella umana possono comportare rischi profondi per la società e l’umanità, come dimostrato da ricerche approfondite e riconosciuto dai migliori laboratori di IA.

Come affermato nei Principi di Asilomar per l’intelligenza artificale, ampiamente approvati, l’IA avanzata potrebbe rappresentare un cambiamento profondo nella storia della vita sulla Terra e dovrebbe essere pianificata e gestita con cura e risorse adeguate.

Sfortunatamente, questo livello di pianificazione e gestione non sta avvenendo, mentre negli ultimi mesi i laboratori di IA si sono impegnati in una corsa fuori controllo per sviluppare e impiegare menti digitali sempre più potenti che nessuno – nemmeno i loro creatori – è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile.

I sistemi di intelligenza artificiale contemporanei stanno diventando competitivi con gli esseri umani in compiti generali e dobbiamo chiedere a noi stessi: dovremmo lasciare che le macchine inondino i nostri canali di informazione con propaganda e falsità? Dovremmo automatizzare tutti i lavori, compresi quelli più soddisfacenti? Dovremmo sviluppare menti non umane che alla fine potrebbero superarci di numero, essere più intelligenti e sostituirci? Dovremmo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà? Queste decisioni non devono essere delegate a leader tecnologici non eletti.

I potenti sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi gestibili. Questa fiducia deve essere ben giustificata e aumentare con l’entità degli effetti potenziali di un sistema. La recente dichiarazione di OpenAI sull’intelligenza artificiale generale afferma che “a un certo punto, potrebbe essere importante ottenere una revisione indipendente prima di iniziare ad addestrare i sistemi futuri, e per gli sforzi più avanzati concordare di limitare il tasso di crescita dei calcoli utilizzati per creare nuovi modelli”. Siamo d’accordo. Quel punto è ora, lo abbiamo già raggiunto.

Pertanto, chiediamo a tutti i laboratori di IA di sospendere immediatamente per almeno 6 mesi l’addestramento di sistemi di IA più potenti del GPT-4. Questa pausa dovrebbe essere pubblica e verificabile e includere tutti gli attori chiave. Se tale pausa non può essere attuata rapidamente, i governi dovrebbero intervenire e istituire una moratoria.

I laboratori di IA e gli esperti indipendenti dovrebbero utilizzare questa pausa per sviluppare e implementare congiuntamente una serie di protocolli di sicurezza condivisi per la progettazione e lo sviluppo di IA avanzate, rigorosamente controllati e supervisionati da esperti esterni indipendenti. Questi protocolli dovrebbero garantire che i sistemi che vi aderiscono siano sicuri al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ciò non significa una pausa nello sviluppo dell’IA in generale, ma solo un passo indietro rispetto alla pericolosa corsa verso modelli black-box sempre più grandi e imprevedibili con capacità emergenti. La ricerca e lo sviluppo dell’IA dovrebbero concentrarsi sul rendere i potenti sistemi all’avanguardia di oggi più accurati, sicuri, interpretabili, trasparenti, robusti, allineati, affidabili e leali.

Parallelamente, gli sviluppatori di IA devono lavorare con i politici per accelerare drasticamente lo sviluppo di solidi sistemi di governance dell’IA. Questi dovrebbero come minimo includere: autorità di regolamentazione nuove e capaci dedicate all’IA; sorveglianza e monitoraggio di sistemi di IA altamente capaci e di grandi bacini di capacità computazionale; sistemi di provenienza e watermarking per aiutare a distinguere i modelli reali da quelli sintetici e per tracciare le fughe di notizie; un robusto ecosistema di auditing e certificazione; responsabilità per i danni causati dall’IA; solidi finanziamenti pubblici per la ricerca tecnica sulla sicurezza dell’IA; istituzioni ben finanziate per affrontare i drammatici sconvolgimenti economici e politici (soprattutto per la democrazia) che l’IA causerà.

L’umanità può godere di un futuro fiorente con l’IA. Essendo riusciti a creare potenti sistemi di IA, possiamo ora goderci una “estate dell’IA” in cui raccogliere i frutti, progettare questi sistemi per il chiaro beneficio di tutti e dare alla società la possibilità di adattarsi. La società ha messo in pausa altre tecnologie con effetti potenzialmente catastrofici per la società e possiamo farlo anche in questo caso. Godiamoci una lunga estate dell’IA, non precipitiamoci impreparati in una caduta».