Israele e Palestina: la forza delle donne per arrivare alla pace

Israele e Palestina: donne insieme per la pace. Il 4 ottobre, tre giorni prima del devastante attacco di Hamas che ha aperto un nuovo sanguinoso conflitto, madri ebree e palestinesi avevano marciato insieme al grido “Vogliamo i nostri figli vivi e non morti”. Un presentimento? Che fosse anche così, è stato travolto dalla guerra e oggi chissà quante tra loro piangono nuove vittime.

Tuttavia, le donne israeliane di Women Wage Peace e le donne palestinesi di Women of the sun non si sono fermate. Un dialogo pacifista al femminile che potrebbe portare a importanti risultati, sostiene Bruna Milani su Piacenza Diario.

Nel suo articolo Milani propone un’analisi sul potere declinato al maschile, e non solo in Medio Oriente, che magari a qualcuno potrà sembrare provocatoria e femminista, ma che comunque offre interessanti spunti di riflessione.