Mascherine: quali sono le più sicure? E cosa significano le sigle su FFP2 e FFP3?

Mascherine: fanno sempre notizia, dalle indagini della magistratura, come sul caso Arcuri, ai sequestri delle forze dell’ordine che si susseguono per togliere dal mercato i lotti non a norma. Mascherine che non proteggono dal Covid come previsto o addirittura che rischiano di essere inutili contro il contagio delle varianti del Coronavirus.

Insomma, dopo più di un anno dall’inizio della pandemia e 52 miliardi di pezzi prodotti nel solo 2020, i dubbi sulle mascherine sono ancora molti. Ed orientarsi tra nomi, modelli, sigle, in tanti casi è ancora un problema. Quali sono effettivamente le più utili? Le chirurgiche, monouso e classificate come dispositivo medico, o le FFP2 e FF3 (dispositivi di protezione individuale)? E delle “mascherine di comunità” che vanno così di moda, cosa sappiamo?

Ecco un video che cerca di fare chiarezza, anche per capire che cosa significano tutte le sigle stampate sulle gettonatissime FFP2 e FFP3.