Milano, inchiesta sull’urbanistica: il Gip dispone i sei arresti richiesti dalla Procura

Milano, inchiesta sull’urbanistica: l’ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, e il ceo di Coima, Manfredi Catella, vanno ai domiciliari. Lo ha deciso il Giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini. Dopo gli interrogatori preventivi del 23 luglio scorso, il magistrato ha accolto in sostanza l’impianto accusatorio proposto dalla Procura della Repubblica, che ha ufficializzato i provvedimenti in una nota.

In carcere va il patron di Bluestone, Andrea Bezzicheri, mentre oltre a Tancredi e Catella saranno costretti nelle loro abitazioni Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il paesaggio del Comune sciolta lo scorso aprile, Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S.

I reati contestati, ricorda l’Agenzia Dire, vanno dalla corruzione, al falso all’induzione indebita a dare o promettere utilità. I provvedimenti cautelari – specifica la Procura diretta da Marcello Viola – vengono eseguiti dai Finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano.

Il Gip Fiorentini, secondo quanto riporta l’Ansa, non ha riconosciuto invece l’accusa di induzione indebita, reato che gli inquirenti, nell’inchiesta sull’urbanistica, hanno contestato al sindaco Giuseppe Sala, assieme a un falso, e all’architetto Stefano Boeri per la vicenda del Pirellino.