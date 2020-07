Parietti: ecco perché lascio la guida della Camera di Commercio di Piacenza

Alfredo Parietti ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della Camera di Commercio di Piacenza. Motivi personali ma anche legati al percorso accidentato sulla fusione con le camere di Parma e Reggio Emilia. «Ero ormai arrivato in scadenza di mandato. Oltre a questioni personali e di lavoro ha contato la situazione che si è venuta a creare. Quello che doveva essere un raggruppamento definito (fra Piacenza, Parma e Reggio, ndr), una fusione che avrebbe dovuto avvenire in tempi brevi quando sono entrato in carica, ora ha invece una prospettiva di un altro anno e mezzo».

Il tutto, prosegue Parietti, «peraltro con dinamiche molto delicate, legate alle categorie economiche, alla politica. È un impegno che dopo cinque anni non me la sono più sentita di portare ulteriormente avanti con tempi futuri poco chiari e con un lavoro per nulla semplice che sarà necessario fare. Dopo cinque anni bisognerà andare ricostruire una serie di rapporti che erano già stati delineati ma che ora vanno totalmente rifondati. È una situazione da prendere in mano da capo. Un impegno davvero gravoso. Un ulteriore anno, anno e mezzo era per me inconciliabile con i miei impegni lavorativi».

