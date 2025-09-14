“Pensare con le mani”: l’arte e il valore del fare in mostra all’ex Consorzio agrario di Piacenza

“Pensare con le mani”: un percorso tra le opere di 15 artisti dove la creatività si fa concreta. In cui la materia diventa linguaggio e il pensiero prende vita, appunto, con il lavoro delle mani. La mostra si è aperta ieri nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo all’ex Consorzio agrario di Piacenza, in quello che un tempo era il magazzino dei formaggi. Una location suggestiva messa a disposizione dal Consorzio Terrepadane, presieduto da Marco Crotti. In questi spazi, l’associazione Tralaviaemiliaeluest ha creato un evento che vuol promuovere il legame profondo tra gesto e idea, tra intuizione e tecnica, attraverso le diverse forme dell’arte, del design e dell’artigianato.

L’esposizione propone opere in cui il sapere tradizionale si fonde con la sperimentazione contemporanea, si legge nella presentazione della mostra. Ogni creazione svela una storia individuale di manualità e ingegno, di forma e funzione, di passione e ricerca. Un viaggio immersivo che invita a riscoprire il valore del fare in un’epoca dominata dal digitale e a riflettere su come la creatività possa modellarci e rimodellarci.

“Pensare con le mani“, che vede le opere di artisti tra i 25 e i 70 anni, è visitabile a ingresso libero nei weekend fino al 15 ottobre (sabato e domenica, ore 10-18). Curatori dell’evento, e in mostra con i loro lavori, Pierluigi Montani e Mario Ugolotti; direzione artistica di Sergio Buttiglieri e coordinamento di Carlo Fornaini. In rassegna le opere di Oscar Accorsi, Emanuele Baistrocchi, Chiara Berta, Elia Bonetti, Claudio Bernardi, Sara Bonuccelli, Vanessa Brusati, Danilo Cassano, Michele Cropera, Antonella De Nisco, Marco Martalar, Dino Molinari e Like progect.