Perazzoli (Only4u): per vincere nel turismo Piacenza deve cambiare marcia

Isabella Perazzoli: per attirare un turismo di qualità servono progetti mirati, integrati e innovativi. Tutti elementi indispensabili per valorizzare anche gli splendidi territori piacentini, mettendo insieme pubblico e privato, vallata per vallata.

A parlare di questi temi è la top manager della LP Drilling, leader nel settore delle perforazioni, ma protagonista anche di una “seconda vita” imprenditoriale. Quattro anni fa Isabella Perazzoli ha fondato infatti Only4U. È una società che opera su scala nazionale ed estera collegando i progetti di offerta turistica territoriale, le attività di agenzia viaggi e tour operator di alto profilo, e l’organizzazione di eventi.

Un mix che offre ottime prospettive di sviluppo, come ci raccontano l’articolo di Mirella Molinari su PiacenzaDiario e questa video intervista a Isabella Perazzoli in collaborazione con Ilmiogiornale.net.