“Perfetti sconosciuti”: la brillante commedia di Paolo Genovese al Municipale di Piacenza

“Perfetti sconosciuti”: prima regia teatrale per Paolo Genovese, che firma l’adattamento del suo film cult. Un successo di pubblico e critica che ha sbancato il botteghino nel 2016 ed è entrato nella storia del cinema con un record di oltre 20 remake in tutto il mondo.

La brillante commedia di Genovese, interpretata da un bel cast, sarà in scena al Municipale di Piacenza martedì 21 e mercoledì 22 gennaio alle ore 21. Una pièce sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà alcune coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere, appunto, “perfetti sconosciuti”.

Un gioco pericoloso…

Tutto si svolge durante la cena organizzata a casa di Eva (Valeria Solarino) e Rocco (Paolo Calabresi), una coppia in crisi matrimoniale. Alla serata sono invitati alcuni amici di vecchia data: Cosimo (Marco Bonini) e Bianca (Alice Bertini), novelli sposi; poi Lele (Dino Abbrescia) e Carlotta (Lorenza Indovina), marito e moglie che fanno i conti con una passione ormai spenta; infine, il divorziato Peppe (Massimo De Lorenzo) arrivato senza la nuova fidanzata.

Tra chiacchiere e pettegolezzi, il gruppo di amici decide di fare un gioco della verità, mettendo i propri cellulari sul tavolo e condividendo messaggi e telefonate. un gioco pericoloso, perché farà emergere i segreti più profondi… Del resto, ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. E se un tempo quella segreta era ben protetta nella nostra memoria, oggi è nell’archivio delle nostre sim… Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

Tutte le info

Con la commedia “Perfetti sconosciuti” prosegue la XXI Stagione di Prosa del Teatro Municipale curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, e con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Per acquistare i ticket rivolgersi alla biglietteria di Teatro Gioco Vita, in via San Siro 9 a Piacenza: telefono 0523.315578, email biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it. Orari di biglietteria: dal martedì al venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket. Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).