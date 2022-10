Piacenza alla guerra di Libia: a lezione di storia coloniale col libro di Lombardi e Negri

Piacenza alla guerra di Libia è il primo volume di un progetto ambizioso. Il libro, firmato da Filippo Lombardi e Ippolito Negri, apre infatti la nuova collana “Piacenza Coloniale 1882-1960”. E sarà presentato alla Biblioteca Passerini Landi, inserito nella rassegna “Piacenza che scrive, martedì 18 ottobre alle ore 17.

Edito da Marvia, “Piacenza alla guerra di Libia” è il primo tassello di un racconto storico che non vuole focalizzarsi solo sugli eventi bellici, spiegano gli autori. Come già la collana “Piacenza in grigioverde”, dedicata a Piacenza nella Prima Guerra Mondiale, che conta ormai 18 volumi (e altri sono in preparazione), anche la serie “Piacenza Coloniale 1882-1969” è aperta alle memorie di tutti. Ai diari personali che giacciono in un cassetto; ai racconti dei figli e dei nipoti di coloro che vissero quel periodo ormai lontano e irripetibile.

Attraverso “Piacenza alla guerra di Libia”, questa nuova collana dedicata alla partecipazione dei piacentini agli 80 anni di storia coloniale d’Italia, inizia ad affrontare un periodo controverso; un argomento sicuramente difficile che spacca la discussione e divide fra due posizioni a volte inconciliabili. E viene presentato in una data che non è scelta a caso. Il 18 ottobre 1912, esattamente 110 anni fa, venne firmato infatti il Trattato di Losanna che ratificava la fine della guerra e il possesso italiano della Libia.