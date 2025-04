Piacenza noir: città e provincia protagoniste di “La prossima vittima”, l’ultimo giallo di Salvo Toscano

Piacenza noir? Perché no. Tanto che la città e la sua provincia sono diventate lo scenario di “La prossima vittima”. Si tratta dell’ultimo romanzo di Salvo Toscano, pubblicato nella prestigiosa collana “Il Giallo Mondadori” e uscito in libreria lo scorso 18 marzo (304 pagine, 18 euro).

Trama mozza fiato

Santo Battaglia e Albino Guarneri: il primo è un ex poliziotto palermitano riformato, irascibile e solitario, che una forte depressione ha confinato a un indigesto impiego d’ufficio a Piacenza; Albino è colto, un ex prete, che dopo aver rinunciato ai voti vive per il lavoro. C’è qualcosa che unisce i due: un serial killer. A Milano una trentenne bella, indipendente e solare viene ritrovata strangolata in casa propria, con un terribile squarcio sul petto. La scena del delitto ricorda a Santo un caso irrisolto su cui ha lavorato anni prima, avvenuto a Castel San Giovanni e per questo si convince a contattare Albino. C’è poi Irene, giovane psicologa con molti dubbi su un giovane paziente dal fascino oscuro, e c’è Alessandra, che ha il terrore di essere la prossima vittima. Ma c’è soprattutto Piacenza con il suo territorio, “città dove succede poco o nulla…” avvolta da una nebbia che sembra oscurare anche la voglia di vivere. Il Facsal, la stazione ferroviaria, piazza Cavalli e il centro, la Besurica e altre località in cui non penseresti mai di avere a che fare con un efferato serial killer. L’autore conosce a menadito Piacenza e dintorni, ne fa un ritratto suggestivo e affascinante, e viene da chiedersi se per scrivere il romanzo non abbia vissuto proprio in questa realtà che non smette di stupire.

Dai romanzi alle serie tv…

Salvo Toscano (Palermo, 23 luglio 1975), giornalista e scrittore, è l’autore dei gialli di successo sulle indagini dei fratelli Corsaro, diventati una serie tv in onda lo scorso settembre su Canale 5 con ascolti di alto livello. La fiction “I fratelli Corsaro”, con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, prodotta da CamFilm per Mediaset con la regia di Francesco Miccichè, in quattro puntate ha toccato infatti picchi di 3.100.000 telespettatori.

Adesso con “La prossima vittima“ Toscano ha dato vita a una nuova coppia investigativa, composta da Albino Guarneri e Santo Battaglia. E chissà che con questi presupposti finalmente anche il Piacentino, memore di successi che affondano nella storia del piccolo schermo come “La freccia nera”, non possa diventare di nuovo la location di una serie tv da milioni di telespettatori.

Ci sarebbero indubbi benefici sul piano del marketing territoriale per Piacenza e provincia, grazie alle visite di tanti turisti appassionati di fiction, com’è avvenuto per molte serie targate Rai. Dalle storiche “Don Matteo” e “Il Commissario Montalbano”, ambientate in Umbria e in Sicilia, fino alle fiction più recenti, come “Le indagini di Lolita Lobosco” e “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, che hanno acceso i riflettori televisivi su Bari e Matera.