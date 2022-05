Piacenza, un’idea di logistica e di città: le domande di Filt Cgil ai candidati sindaco

Piacenza e la logistica: il tema è importantissimo ed entra a pieno titolo nella campagna elettorale che porterà al rinnovo dell’Amministrazione comunale col voto del 12 giugno. A prendere l’iniziativa è Filt Cgil. La sigla sindacale, che rappresenta i lavoratori di trasporti, logistica e viabilità, ha invitato i candidati sindaco e al Consiglio comunale a un incontro il 27 maggio. Si terrà alle 9.30 presso il salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza (via XXIV Maggio, 18).

Futuro da cambiare

Come spiegano da Filt Cgil l’obiettivo del dibattito è affrontare le criticità della logistica, legata a doppio filo al futuro della città, “in un’ottica che punti a creare qualità e dignità nel lavoro; sostenibilità per l’ambiente e le imprese; e in generale riflessi positivi sulla qualità della vita delle persone e del territorio”. Tenendo presente però che la realtà a Piacenza è ben diversa. Con “una logistica non ancora integrata appieno nel territorio sia in termini di servizi per chi ci lavora, sia in termini di sviluppo, legalità e inclusione sostenibili”. Dove convivono “sacche di sfruttamento, deresponsabilizzazione di alcune aziende e grandi player, insieme a criticità urbanistico-strutturali”.

Sei temi caldi

Al centro dell’incontro del 27 maggio, Filt Cgil propone così sei domande chiave perché gli elettori e i lavoratori possano valutare idee e programmi dei diversi candidati sindaco della città sul futuro del polo logistico piacentino: